Zahl der Hunde in Familien nimmt zu

Senden -

Von Dietrich Harhues

Florian Symanzig von der Hundeschule Komm! bestätigt den Eindruck, dass sich immer mehr Familien einen Hund anschaffen, während sich diese Entwicklungen bei den in Senden registrierten Vierbeinern bislang kaum niederschlägt. Dort steigt die Zahl der Familien-Hunde allerdings im mittelfristigen Vergleich spürbar an. Symanzig mahnt zugleich eine Erziehung der Haustiere an.