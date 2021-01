Holpriger Start ins Homeschooling

Holpriger Start für das Homeschooling: Am Montag, als die verlängerten Weihnachtsferien endeten, schauten die Schüler des Joseph-Haydn-Gymnasiums in die Röhre – beziehungsweise auf eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm. Die JHG-Schüler können sich ganz überwiegend nicht bei IServ anmelden. Der Grund für die Panne zum Auftakt des Homeschooling soll bei dem Anbieter der Unterrichtsplattform liegen, die alle Schulen in Senden nutzen und die auch überregional weit verbreitet ist.

Wer sich bei der Schul-Plattform IServ anmeldete, bekam diese Fehlermeldung. Foto: ell

Das stellt Daniel Mört , Leiter der IT-Abteilung bei der Gemeinde Senden, auf Anfrage klar. Er weist die offenbar schon grassierende Behauptung zurück, die Cloud-Server des Gymnasiums bei der Kommune seien angesichts des geballten Zugriffs von Schülern in die Knie gegangen. „Anders als viele vermuten liegt es nicht an überlasteten Servern“, stellt Mört im Gespräch mit den WN klar. Und unterstreicht dies mit dem Hinweis darauf, dass bei den erwähnten Rechnern gerade mal sechs Prozent ihrer Kapazität genutzt werde – und das zur Primetime am Vormittag.

„ Das Problem liegt nicht an den Strukturen in Senden. Das Problem liegt nicht an den Strukturen in Senden. “ Daniel Mört, Leiter der IT-Abteilung der Gemeinde Senden

Fehler liegt beim Plattform-Anbieter

Mört hält ein anderes Pannenszenario, das er selbst rekapitulieren konnte, für schlüssig: IServ habe in der Nacht zu Montag ein Update aufgespielt. Beim routinemäßigen Checken des Programms sei dem Anbieter selbst ein Fehler aufgefallen. Der sollte um 8.10 Uhr durch IServ repariert werden. Doch das Notfall-Update des Update habe nicht funktioniert, schildert der IT-Chef der Sendener Verwaltung. Er bekräftigt: „Das Problem liegt nicht an den Strukturen in Senden.“ Im Gegenteil, die Gemeinde sei - wie mehrfach berichtet – bei der Digitalisierung gut aufgestellt. Auch die Schulen hatten, wie WN-Nachfragen ergaben, die Systeme kurz vor Ferienende noch durchgetestet und „tadellosen“ Betrieb registriert.

Offenbar nur das Gymnasium betroffen

Weshalb in Senden das JHG, aber offenbar nicht die Geschwister-Scholl-Schule betroffen ist, so Mört, habe damit zu tun, welche IServ-Module von Schülern und Lehrern genutzt werden. Der EDV-Abteilungsleiter hat bereits mit dem Plattformanbieter Kontakt aufgenommen. Da die Hotline dort überlastetet sei, bleibt ihm aber auch nur der Mailverkehr. „Das ist richtig schade“, bedauert Mört die Panne justament zum Auftakt des Distanzlernens. Denn die Schulen und die Gemeinde hatten ihre Hausaufgaben gemacht, damit die Schülerinnen und Schüler möglichst optimal büffeln können, ohne das Schulgebäude aufsuchen zu müssen.

Frank Wittig, Leiter des Joseph-Haydn-Gymnasiums, ist insoweit erleichtert, als es sich bei dem Stottern zum Homeschooling-Start nicht um ein grundsätzliches Problem, sondern eine akute und behebbare Schwierigkeit handeln soll. „Die Schüler lassen sich davon nicht entmutigen“, äußert sich der JHG-Direktor, der auch sofort begann, Schüler über die Ursache für die technischen Komplikationen zu informieren.

Ein flaues Gefühl beschleicht manche von ihnen aber schon. Eine Q 2-Schülerin räumt beispielsweise ein, dass sie durchaus Sorgen beschleicht, wie es in der letzten Schulphase bis zu den entscheidenden Prüfungen weitergeht. Allerdings haben auch manche Pädagogen geschicktes Krisenmanagement bewiesen: Indem beispielsweise in einem Sowi-Kursus die anberaumte Videokonferenz einfach ratzfatz auf eine andere Plattform verlagert worden ist.

Dass nicht nur Aufgaben online mitgeteilt und überprüft werden, sondern möglichst viele Videokonferenzen angeboten werden, darauf pochen Eltern auch der jüngeren Jahrgänge. Denn mit diesem Werkzeug gleiche sich Distanzunterricht und klassischer Schulbesuch noch am meisten an, machen Eltern geltend.