Die Steverschützen e.V. wurden 1964 für das sportliche Schießen gegründet. Das Training wurde zunächst in der Gaststätte Middrup (Münsterstraße, heute Komplex Ernsting´s Family) durchgeführt. Vor 30 Jahren, mit dem Bau der Steverhalle, verlegten die Sportschützen ihr Domizil an den heutigen Standort.Dem Verein gehören gut 70 Mitglieder an. Interessierte Neulinge aller Generationen „sind sehr willkommen“, so Vorsitzender Linus Vedder. Was ihn fasziniert, ist das „Runterkommen“ beim Schießen, das Ruhe und absolute Konzentration verlange. Hinzu komme das Gesellige im Verein.Ihre Anlage stellen die Steverschützen außerhalb der Pandemie-Phase einmal monatlich auch allen Schützenvereinen aus Senden und Bösensell zur Verfügung. (-di-)