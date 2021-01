In Senden ist ein drittes Todesopfer zu beklagen, das in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben ist. Es handelt sich um eine „ältere Person“, lauten die Angaben des Kreises Coesfeld. Demnach entfallen von 29 Neuinfektionen im Kreisgebiet gegenüber dem Vortag drei auf Senden. Dort beträgt die Zahl der aktiv Infizierten 20 (Stand Freitag, O Uhr). Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Senden bei 273, davon gelten 250 als gesundet, so die Daten auf der Homepage des Kreises.