Neuer Pächter hat unterschrieben

Die Tradition der Gaststätte Vollmer endet nicht – weder durch den Betreiberwechsel noch durch die Corona-Pandemie. Heinrich Vollmer bestätigt, dass ein neuer Pächter die Verträge unterschrieben habe. „Ich freue mich über einen nahtlosen Übergang“, betont der Eigentümer auf WN-Anfrage.

Zum Jahreswechsel hatten Ulrich und Christa Miloszewski – wie berichtet – das Kapitel in ihrer beruflichen Laufbahn beendet, das sie 2012 aufgeschlagen hatten. Sie fühlten sich in Ottmarsbocholt wohl. „Wir hatten viele Freunde gefunden“, resümierte das Gastronomen-Ehepaar, das sich aus Altersgründen zurückzieht und sich auf ihr Strandcafé in Dahme an der Ostsee konzentriert. Diesen Standort hatten sie schon 2018 übernommen, um das Arbeitspensum mit Blick aufs Rentenalter zu reduzieren.

Mit aufgekrempelten Ärmeln dürfte der neue Betreiber von Vollmer an den Start gehen. Laut Angaben von Heinrich Vollmer handelt es sich um einen „erfahrenen Gastronom“, der mit der örtlichen Situation in Senden und Ottmarsbocholt vertraut und bereits erfolgreich in der Branche tätig ist. Er sei auch am Saalbetrieb für Gesellschaften interessiert, die er in seinem bisherigen Lokal nicht bedienen könne, schildert Eigentümer Heinrich Vollmer.

Erfahrener Gastronom übernimmt Regie

Nach dessen Angaben werde die Speisekarte ein breites Spektrum aufweisen: von Pizza und Nudeln bis zum Steak. Auch die münsterländische Küche werde gepflegt, kündigt Vollmer an: „Da spring ich ein.“

Wann der neue Betreiber sich, sein Team und Konzept den Gästen und dem Vereinsleben in Ottmarsbocholt vorstellt, bleibt offen. Nicht zuletzt, weil ein definitives Ende des Corona-Lockdown nicht erkennbar ist. Der Eigentümer der Liegenschaft hofft, dass im März die Gastlichkeit an der Adresse mit Geschichte wieder einkehren kann. Auf ein paar Tage kommt es aber auch wohl nicht an, angesichts dessen, dass die Schankkonzession der Gaststätte Vollmer bis 1865 zurückreicht.