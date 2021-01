Ali und Remziye Arslan tischen die entscheidende Nachricht unverblümt auf: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“ Für den Betreiber des Restaurants Zeus und seine Frau geht es um die Existenz, nicht nur des Lokals, sondern um die wirtschaftliche Grundlage der Familie. Wie dramatisch die Lage ist, zeichnet die WN-Redaktion beispielhaft nach – wohlwissend, dass die Lage für viele andere Kollegen der Arslans ebenso bedrohlich ist.

Familie Arslan hatte vor knapp zwei Jahren eigentlich auf ein positives neues Kapitel gehofft, als der Ehemann und Vater dreier Kinder am 1. April 2018 die Gaststätte mit griechischer Küche am Kirchplatz übernahm. Das Pendeln von Senden nach Greven, wo Ali Arslan ein Schnellrestaurant geführt hatte, sollte wegfallen. Das Publikum und der Markt in Senden waren ihm geläufig. Denn mit dem Umzug von Münster nach Senden hatte Ali Arslan 1995 die „Schlemmerecke“ eröffnet und bis 2006 betrieben.

Der guten Lage von Zeus standen Altlasten von „Zois“ gegenüber – hohe Schulden gegenüber der Brauerei, die der neue Wirt abstottern muss. Dieser Betrag ist aber nur ein Posten auf einer langen Liste, die der Steuerberater für Ali und Remziye Arslan (die als Diplom-Sozialarbeiterin an einer Schule in Lüdinghausen arbeitet) erstellt hat. Demnach türmen sich die monatlichen Fixkosten für das Restaurant auf rund 9000 Euro auf – „ohne dass wir ein Stück Fleisch oder Gemüse eingekauft haben“, stellt Ali Arslan klar. Maximal 90 Prozent der ungedeckten Fixkosten können die Zeus-Betreiber aus öffentlichen Mitteln erhalten.

Wenn die Aufstellung komplett akzeptiert wird, kommt der Wirt finanziell durch. Die Anträge muss der Steuerberater stellen, der auch dafür haftet: „Ich halte meinen Kopf dafür hin“, so der Betriebswirt im Gespräch mit den WN .

Hilfe fließt spät und nur zur Hälfte

Er betreut den Sendener Gastronom schon länger. Das Überbrückungsgeld für März, April, Mai ist geflossen, den Sommer über lief der Restaurantbetrieb samt Außengastronomie wieder gut an. Bis zum Lockdown light. Die Novemberhilfe, am 25. November beantragt, wurde am 6. Dezember ausgezahlt – aber nur als Abschlag von 50 Prozent. Das Geld für den Dezember sollte am 10. Januar auf dem Konto sein, hatte die Politik versprochen, statt dessen trudelte am 13. Januar ein Bewilligungsbescheid ein, der kein Datum der Auszahlung enthält. Und das Risiko birgt, dass hohe Rückzahlungen fällig werden. Während schon Personal abspenstig geworden ist, stockt Familie Arslan das Kurzarbeitergeld einer Stammkraft noch auf. „Die muss auch Miete zahlen und hat eine Tochter, die studiert“, begründet Arslan die finanzielle Geste.

Apropos Entgegenkommen: Die Pfarrgemeinde habe die Miete für die Nutzung des Kirchplatzes erlassen. Und ein örtlicher Sachverständiger hat ein Lärmschutzgutachten, das wegen der erweiterten Freiluft-Bestuhlung fällig wurde, als Freundschaftsdienst erstellt.

Mit Außer-Haus-Verkauf in die Offensive

Allerdings möchten Ali Arslan und seine Frau Remziye lieber auf staatliche oder sonstige Gaben verzichten. Deshalb gehen sie jetzt beim Außer-Haus-Verkauf in die Offensive. Nicht nur die Restaurant-Karte, sondern kleine Gerichte für kleinere Preise werden zubereitet. Und auf Wunsch auch als Wohnmobil-Dinner bis ans Fahrzeug kredenzt – auf Porzellan und mit viel Liebe aufgetischt.