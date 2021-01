Derzeit lautet die klare und eindeutige Empfehlung der Politik an die Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen und nicht in die Kindergärten und Schulen zu schicken. Seit dem 11. Januar gibt es dementsprechend lediglich eine Notbetreuung an den Einrichtungen. Angebote wie Übermittagsbetreuung oder der „Offene Ganztag“ können gar nicht genutzt werden. Um die Familien finanziell zu entlasten, hat die Landesregierung in Düsseldorf entschieden, die Beiträge für die Kindertagesbetreuung im Januar auszusetzen. Die Kosten werden jeweils zur Hälfte vom Land NRW und den Kommunen getragen.

Eine Nachricht, die auch im Sendener Rathaus begrüßt wurde. „Wir freuen uns, zumindest die finanziellen Belastungen für Familien mildern zu können, die im Moment Homeschooling oder die Betreuung von kleinen Kindern mit der eigenen Berufstätigkeit in Einklang bringen müssen“, so der Bürgermeister Sebastian Täger .

Er erläutert: „In Senden sind die Abbuchungen für den Monat Januar bereits erfolgt. Darum werden wir die Beiträge mit denen im Monat Februar verrechnen. Das heißt, wir werden sie nicht einziehen und bitten gleichzeitig darum, Daueraufträge einmalig auszusetzen“, erläutert Täger das Verfahren.

Die Regelung für die Übernahme der Kosten für Übermittagsbetreuung und offenen Ganztag orientiert sich an der Vorgehensweise für die Kita-Beiträge.

Die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen haben angekündigt, eine entsprechende Dringlichkeitsentscheidung herbeizuführen.

Die NRW-weite Entscheidung steht rechtlich noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushalt- und Finanzausschusses des Landtags. Dieser soll in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag (21. Januar) über die Bewilligung der finanziellen Mittel aus dem NRW-Rettungsschirm final entscheiden.