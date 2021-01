Es ist wie verhext: Während in den kleineren Ortsteilen Appelhülsen, Darup und Schapdetten der flächendeckende Ausbau der Glasfaserinfrastruktur auf Hochtouren läuft und voraussichtlich auch in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden kann, droht der Ortsteil Nottuln, den Anschluss an diese Zukunftstechnologie zu verpassen.