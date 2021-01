In unsicheren Zeiten auf sicheres Wissen zurückgreifen: Das konnten trotz der Corona-Pandemie Schülerinnen und Schüler des Joseph-Haydn-Gymnasiums bei der diesjährigen Regionalrunde der Mathematikolympiade unter Beweis stellen. Jule Fiedler (Klasse 6) gehört mit ihrem dritten Platz zu den fünf Kreissiegern, die zur nächsten Wettbewerbsrunde auf Landesebene geschickt werden, teilt das JHG mit.

An der Landesrunde werden die 350 Besten aus ganz Nordrhein-Westfalen teilnehmen und Jule Fiedler ist eine von ihnen.

In welcher Form diese Wettbewerbsrunde stattfinden wird, ist aufgrund der Unsicherheiten durch Corona jedoch noch nicht endgültig entschieden.

Neben der Sechstklässlerin kann sich Silke Althaus (Klasse 7) ebenfalls über ein tolles Ergebnis freuen, da sie es in die Top 10 bei der Regionalrunde geschafft hat. „Aber auch die anderen Teilnehmer können sich über ihre Erfolge freuen“, bestätigt Mathematiklehrerin Petra Busch. „Mit zwei Schülerinnen in den Top 10 und insgesamt acht Schülern unter den besten 50 auf Kreisebene haben wir ein sehr gutes Ergebniserzielt“, resümiert Busch weiter, die die Mathematikolympiade am JHG koordiniert.

Teilgenommen an der Regionalrunde hatten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis zehn. Die Regionalrunde war in diesem Jahr coronabedingt dezentral in den teilnehmenden Schulen durchgeführt worden und nicht wie sonst gemeinsam mit allen Teilnehmern in Dülmen.