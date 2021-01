Össeliges Novemberwetter im Januar, Reisebeschränkungen wegen des Corona-Lockdown. Wem steht da der Sinn nicht nach mediterranem Flair? Klimatisch klappt‘s derzeit in Senden nicht – kulinarisch schon. Denn am Donnerstag (21. Januar) bringt zum ersten Mal die Firma „Der Olivenstand“ Genuss vom Mittelmeer auf die Herrenstraße und bereichert damit das Angebot des Wochenmarktes. Im März vergangenen Jahres ist das seit 1986 in Münster ansässige Unternehmen an die Bahnhofstraße nach Bösensell umgesiedelt. Coronabedingt musste die Markt-Premiere in Senden jedoch bis jetzt verschoben werden.

„An unserem bisherigen Standort in Nienberge war die von uns geplante Modernisierung nicht möglich“, nennt Malte Grunz , der das aktuell insgesamt 45 Mitarbeiter zählende Familien-Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Gunnar Grunz leitet, den Grund für die Umsiedlung. Die Wahl auf Bösensell sei insbesondere wegen der verkehrstechnisch guten Anbindung und die zentrale Lage in der Region gefallen: „Wir sind in der Woche auf 25 Märkten aktiv, da ist die Anbindung an die A 43 elementar. Außerdem profitieren unsere Mitarbeiter von der Nähe zum Bahnhof“, erläutert Malte Grunz. Das Unternehmen beschickt mit seinen Ständen nicht allein Märkte im gesamten Münsterland mit frischen mediterranen Köstlichkeiten, sondern ist darüber hinaus auch in Osnabrück, Hamm, Recklinghausen, Dortmund und Wuppertal vertreten.

„Wir haben uns seit 1986 einen guten Namen durch die Qualität unserer Produkte gemacht, die es in dieser Form in Supermärkten nicht gibt“, nennt Grunz das Erfolgsrezept des Betriebes. Dazu bezieht „Der Olivenstand“ seine Waren wie Oliven, Tomaten, Peperoni und Schafskäse ohne Zwischenhändler direkt von den Erzeugern.

1986 wurde ein erster Stand auf dem Wochenmarkt in Münster eröffnet. aktuell beliefert der Betrieb 25 Märkte von Osnabrück bis Wuppertal. Foto: Der Olivenstand

In Bösensell bereitet dann ein fünfköpfiges Küchenteam aus diesen Lebensmitteln marktgerechte Genüsse zu. „Wir verwenden keine künstlichen Zusatzstoffe. Unsere Cremes sind selbst gemacht. Wir legen Oliven, Auberginen, Champions selbst ein und grillen die Zutaten für unsere Antipasti vor Ort. Die Kräuter sind frisch. Alles wird in Handarbeit gemacht“, führt Malte Grunz aus.

Im neuen Domizil in Bösensell habe sich das Unternehmen mittlerweile gut eingelebt, betont der Geschäftsführer: „Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Senden. Es hat Spaß gemacht, nach hierhin zu wechseln.“ Mit Blick auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens bestehe grundsätzlich auch die Option, einer Erweiterung am Standort Bösensell.