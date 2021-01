Bürgerinnen und Bürger, die über 80 Jahre alt sind, erhalten in den nächsten Tagen Post. Die Briefe zum Thema Corona-Schutzimpfung werden im Kreis Coesfeld einheitlich an diese Personengruppe verschickt. Darin enthalten ist die Einladung, sich im Impfzentrum in Dülmen kostenlos und freiwillig gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Der Impfstart war für den 1. Februar vorgesehen, muss aber wegen der verzögerten Lieferung des Corona-Wirkstoffs auf den 8. Februar verschoben werden. Anmeldungen sind ab Montag (25. Januar) möglich, teilt die Gemeinde Senden mit.

Ergänzt werden die Informationen in dem Brief durch ein Schreiben von Bürgermeister Sebastian Täger . Darin weist auf die Unterstützung für die Sendener Senioren hin: „Für die Menschen, die weder durch Angehörige oder Freunde gefahren werden können, noch die anderen Möglichkeiten nutzen können, gibt es Hilfe vor Ort. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an das Bürgerbüro . Dort vermitteln die Beschäftigten eine Fahrt mit einem ehrenamtlichen Fahrdienst“, so der Bürgermeister. Einzelne Ehrenamtliche sowie die Kolpingsfamilie Ottmarsbocholt haben sich bereiterklärt, in ihrer Freizeit impfwillige über 80-Jährige zum Impfzentrum und zurück zu fahren. Die Bürgerstiftung Senden unterstützt die Fahrer mit einer Finanzspritze für die Spritkosten. „So sollten wir allen, die sich impfen lassen möchten, helfen können“, dankt der Bürgermeister für den selbstlosen Einsatz der Freiwilligen. Da alle über 80-Jährigen gleichzeitig diese Schreiben erhalten, rechnet Täger mit einem Ansturm auf die Hotline. Er rät: „Haben Sie etwas Geduld und bleiben sie hartnäckig.“ Wer Schwierigkeiten bei der Terminvereinbarung hat, kann sich unter 0 25 97 / 69 91 04 an das Bürgerbüro wenden.

Die Unterlagen, die den über 80-Jährigen in den nächsten Tagen zugeschickt werden enthalten auch ein Anschreiben von Landes-Gesundheitsminister Karl-Josef-Laumann und von Landrat Dr. Christian Pellengahr, teilt die Gemeinde Senden mit. Laumann weist darauf hin, dass es unbedingt notwendig sei, vor dem Besuch des Impfzentrums einen Termin zu vereinbaren. Das sei online oder telefonisch möglich. Wer sich zu Hause impfen lassen möchten, oder keine Möglichkeit haben, ins Impfzentrum zu kommen, möge sich gedulden, bis ein Impfstoff zur Verfügung stehe, der über die Hausärzte verabreicht werden könne.

In seinem Begleitschreiben weist Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr darauf hin, dass auch ein neu eingerichteter Taxibus den Bahnhof in Dülmen mit dem Impfzentrum verbindet. Der Landrat erinnert darüber hinaus daran, dass es möglich ist, für die Fahrt zur Impfung eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse zu beantragen. Voraussetzung dafür sei eine Transportverordnung des Hausarztes.