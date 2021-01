Notbetreuung wird rege genutzt

In den Kindertagesstätten ist es stiller geworden, seit das Land NRW verordnet hat, dass Eltern ihren Nachwuchs nach Möglichkeit zu Hause betreuen sollen. Der Beschluss gilt seit dem 11. Januar, doch die Auswirkungen sind unterschiedlich. Der Grund: Die Eltern sind nicht gezwungen, ihre Kinder tagsüber bei sich zu behalten. Mütter und Väter haben die freie Wahl.

Allein sechs Kindertagesstätten in Senden und Ottmarsbocholt befinden sich in Trägerschaft des DRK . Und hier liegt die Zahl der noch betreuten Kinder „deutlich über dem Landesdurchschnitt“, teil die DRK-Geschäftsführung auf WN-Anfrage mit. Im Schnitt rund 47 Prozent der Mädchen und Jungen gingen vergangene Woche noch in die Einrichtungen des DRK. Am geringsten war die Zahl bei der Kita Huxburg mit 31 Prozent, am höchsten bei der Tageseinrichtung Buskamp (59 Prozent).

Kritisieren wolle der Kita-Träger die Eltern jedoch nicht, betont die DRK-Geschäftsführung. Der Sendener Ortsverein habe den Appell des Landes, die Kinder möglichst zu Hause zu lassen, zwar in einem Rundbrief an die Eltern noch einmal weitergegeben. Aber: „Wir dürfen keinen Druck ausüben, und wollen das auch gar nicht. Wir verurteilen die Eltern nicht, auch weil wir sehr gut wissen, dass es viele Mütter und Väter gibt, die keine Alternative dazu haben, ihre Kinder weiterhin in unsere Einrichtungen zu schicken. Dennoch würden wir uns wünschen, dass noch mehr Eltern die Möglichkeit nutzen, die Kinder zu Hause zu betreuen.“

Hoher Respekt vor Einsatz der Teams in den Kitas

Nichts zu bemängeln gebe es am Einsatz der Teams in den Einrichtungen, denen im Gegenteil „ein großes Lob“ gebühre. „Sie tun ihr Bestes“, so der DRK-Ortsverein. „Obwohl sich sicherlich auch einige von ihnen Sorgen machen wegen der Ansteckungsgefahr in diesen Pandemiezeiten.“

Die Mitarbeiter in den DRK-Einrichtungen dürften bei der Betreuung Maske tragen, müssten es aber nicht. „Beim Umgang mit den Mädchen und Jungen läuft ja sehr viel über die Mimik. Die Nähe zu den Kindern soll so wenig wie möglich leiden.“ Zumal ja jede Erzieherin wegen der Ansteckungsgefahr nun ihre eigene Gruppe habe.

Auch im St.-Franziskus-Kindergarten, einer von vier Sendener Einrichtungen in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde, tragen die Betreuerinnen keinen Atemschutz, wenn sie mit den Kindern zusammen sind. Anders sieht es aus, wenn sie auf dem Flur unterwegs sind oder sich, etwa in der Küche, mit anderen Mitarbeitern treffen: „Außerhalb der Kinder-Stammgruppen besteht für uns Erzieherinnen Maskenpflicht“, sagt Melanie Obert , stellvertretende Leiterin des Kindergartens St. Franziskus.

„Deutlich mehr als die Hälfte der Kinder“ bleibe nun zu Hause, anstatt die Einrichtung am Prozessionsweg zu besuchen, schätzt Obert, die darüber auch ganz froh ist. „Die Eltern bemühen sich wirklich.“

Das sei auch bei der Kindertagesstätte „Pinocchio“ der Fall, so deren Leiter Tobias Wiedenhöft. „Aber wird werden auch von einer privaten Elterninitiative getragen. Das ist vielleicht noch etwas Anderes.“ In normalen Zeiten betreut die Kita am Hagenkamp 21 Kinder. Wie viel es nun sind, könne man nicht sagen, so Wiedenhöft. „Es ist von Tag zu Tag sehr, sehr schwankend. Da kann man keine genaue Zahl nennen.“

Den Kindergarten „An der Drachenwiese“, die einzige von der Gemeinde betriebene Einrichtung in Senden, besuchen nach Inkrafttreten der Landesverordnung „zwischen 40 und 50 Prozent der Kinder“, resümiert Leiterin Dorota Wtulich. „Die Zahlen sind je nach Tag unterschiedlich.“ Dass die Tendenz der Auslastung nach oben zeigt, erwartet Annette Büchler , Leiterin des Familienzentrums Erlengrund. Dort hätten zunächst 37 Prozent der Eltern die Notbetreuung genutzt, inzwischen seien 50 Prozent erreicht – eine Quote, die im Februar noch ansteigen dürfte, so Büchler, die sich über Schlagzeilen in den Medien ärgert, dass Kitas und Schulen geschlossen seien. „Das ist eine Fehlinformation.“

Politische Vorgaben erschweren Kommunikation mit Eltern

Luft nach oben sei noch bei den Vorgaben der Politik, so wiederum Melanie Obert. „Die Formulierungen der Landesregierung sind manchmal sehr schwammig, und das macht die Kommunikation mit den Eltern manchmal schwierig“, moniert sie.

Andererseits trete man ja auch in die eigenen Fußstapfen, so wiederum die Geschäftsführung des DRK mit Verweis auf den ersten harten Lockdown im vergangenen Frühjahr. „Im Grunde haben wir ja eine alte Schublade wiederaufgemacht. Wir können auf unsere eigenen Erfahrungen zurückgreifen.“