Auf dem Trockenen „saßen“ am Donnerstag einige Haushalte in Bösensell. Ursache war ein Wasserrohrbruch an der Espelstraße. Gegen 8.30 Uhr, so die Pressestelle von Gelsenwasser auf WN-Anfrage, war das Versorgungsunternehmen über den Schaden in Kenntnis gesetzt worden. Die Anwohner seien durch Lautsprecherdurchsagen informiert worden, dass sie während der Reparatur vom Trinkwassernetz getrennt werden und sich mit Eimern oder in der Badewanne bevorraten sollten. Die Instandsetzung – „wir machen das so schnell, wie es eben geht“ – dauerte bis 14.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sei das Wasser wieder geflossen. Es habe sich um einen kleineren Schaden gehandelt, wie er „häufiger in unserem Versorgungsgebiet vorkommt“, so André Ziegert von der Gelsenwasser-Pressestelle. Betroffen gewesen sei kein Hauptversorger, sondern eine periphere Leitung mit zehn Zentimetern Durchmesser. Durch Abschiebern der Leitungen vom Netz gekappt waren Anwohner an der Espelstraße und am Buchenweg.