Neele Georg tritt im Regionalwettbewerb an

Dass das „normale“ Schulleben auch im Distanzunterricht weitergehen kann, zeigte jetzt die Durchführung des Schulentscheids des Vorlesewettbewerbs der Klasse 6 am Joseph-Haydn-Gymnasium. Neele Georg aus der Klasse 6a wurde zur Schulsiegerin gewählt, da sie sowohl ihren vorbereiteten Text aus J.K. Rowlings „Harry Potter und der Stein der Weisen“ als auch einen Fremdtext am überzeugendsten vorlas, so die Pressemitteilung des Gymnasiums.

Bereits im November, als der Unterricht noch in Präsenzform stattfand, wurden die jeweiligen Klassensieger der 6. Klassen ermittelt: Neele Georg (Klasse 6a), Niklas Klaverkamp (Klasse 6b) und Mats Ferger (Klasse 6c) konnten sich in spannenden Leserunden gegen ihre Mitschüler durchsetzen.

Der plötzliche Lockdown vor Weihnachten machte die Ermittlung des Schulsiegers in Präsenzform allerdings unmöglich, so dass Deutschlehrerin Lea Flasdieck die entscheidende Endrunde auf Video aufnehmen musste. Die Aufnahmen wurden anschließend in Distanz einer Jury vorgespielt, die aus Schülerinnen des Deutsch-LKs der Q1 bestand. Marlene Riemann, Lea Möllers, Alexandra Lind und Karlotta Baumgart wählten – nach eingehender Beratung und Diskussion – Neele Georg aus der Klasse 6a als Schulsiegerin.

„Sobald alle wieder in die Schule kommen können, wird die Überreichung der Siegerurkunden und kleiner Präsente nachgeholt“, verspricht Deutschlehrerin Lea Flasdieck, die den Vorlesewettbewerb am JHG koordiniert. Sie und die begleitenden Deutschlehrer Markus Kondziella und Maren Schlüter-Isenbeck sowie Erprobungsstufenkoordinatorin Monika Kleinhenz waren sich abschließend aber einig, dass alle Klassensieger mit außerordentlich guten Leistungen überzeugen konnten, so die Mitteilung weiter.

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Neele Georg nimmt für das JHG am Regionalentscheid teil, der voraussichtlich im Frühjahr stattfinden wird.