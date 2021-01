Spendenaufkommen fängt Ausfall von Veranstaltungen auf

Seit 25 Jahren schlägt die Rumänienhilfe St. Urban eine tragfähige Brücke zu Pfarrer Josif und seinen Gemeinden. Vielleicht war es dieses Jubiläum, das die Unterstützung für den Ottmarsbocholter Verein anfachte. Seit dem Spendenaufruf und dem Start zur Gutscheinaktion Anfang Dezember jedenfalls verzeichnet dieser eine große Spendenbereitschaft. Zum Glück, wie Klemens Rave , ein Motor des Vereins, betont. Denn der Bedarf, in Ostrumänien zu helfen, sei immens.

Die binnen eines Monats eingegangene Summe in Höhe von 3861 Euro kommt aber nicht nur deshalb gerade recht, weil die Not im betreuten Gebiet hoch ist, sondern auch, weil andere Einkunftquellen des Hilfsvereins in diesem Jahr gar nicht erst sprudeln – das „deftige Winteressen“ und der Waffelstand am Rande des Karnevalsumzugs fallen beide Corona-bedingt aus. Klemens Rave bedauert das, weil damit der Kontakt und Austausch mit der Bevölkerung, den Freunden und Förderern intensiv gehalten wurde. „Wir haben das immer gerne gemacht“, unterstreicht Rave im WN-Gespräch. Doch immerhin: Die finanziellen Einbußen durch die Absagen werden in etwa wieder aufgefangen, lautet sein Resümee.

Was ihn auch freut: Dass unter den Spendern nicht nur bekannte Namen sind, sondern sich auch Neulinge unter den Unterstützern finden. Die Treue über die Jahre und Jahrzehnte zur Rumänienhilfe St. Urban bildet ein wichtiges Fundament: „Es gibt Vertrauen in unsere Gruppe“, benennt Rave den Glaubwürdigkeitsfaktor des Vereins.

Über dessen jüngst gesammeltes Spendengeld sei Pfarrer Josif, Ansprechpartner und Koordinator für die Unterstützung, erfreut und überrascht gewesen. Manch eine alleinstehende, ältere, kranke Person empfinde die Hilfe, von fremden Personen initiiert, als „ein kleines Wunder“, so Pfarrer Josif, der sich für die Gaben bedankt. Da in der Region Bargauani seit Tagen Schnee liegt, die Temperaturen nachts auf bis zu minus zehn Grad sinken und der Preis für Brennholz aktuell nicht so hoch ist, möchte er noch mal einen Lkw voll von dem Rohstoff zum Heizen kaufen. Auch Schutzmasken gegen das Coronavirus will der Geistliche wieder anschaffen und verteilen.

Die Armut ist in Rumänien noch hoch, die medizinische Versorgung oftmals schlecht. Foto: Rumänienhilfe

Nicht nur Pfarrer Josif, weiß die Zuwendungen und Anteilnahme zu schätzen. Auch das Orga-Team der Rumänienhilfe – Franz und Elisabeth Keute, Wolfgang und Annegret Niemeyer, Ina und Helmut Zebe sowie Klemens und Gertrud Rave – sagt Dank für die Spenden und wünscht alles Gute für das neue Jahr – besonders Gesundheit. Die Rumänienhilfe ruft ein Zitat Adolph Kolpings in Erinnerung, als Ansporn für den Einsatz: „Gemeinsam tätige Liebe verrichtet Wunder.“