Wenn Corona-Stress zu Krisen führt

Die Nerven liegen blank, und es ist nicht erkennbar, wann lichtere Zeiten am Ende eines düsteren Tunnels erreicht sind. Auch und besonders Familien verlangt die Corona-Pandemie viel ab. Manche kommen an die Grenzen der Belastbarkeit. Oder überschreiten sie. Das Hocken in der Bude, das Homeschooling womöglich mit Homeoffice, aufgestaute Energie, Langeweile und nicht selten auch wirtschaftliche Sorgen durch Kurzarbeit oder Jobverlust bilden ein brisantes Gebräu, das in den Familien gärt. Diese Herausforderungen sind auch der Gemeinde Senden bewusst.

Mögliche Ansprechpartner auch in Gemeindeverwaltung

Als Ansprechpartner für allgemeine Hilfsanfragen, fürs Strukturieren, Sortieren, Lösen der Probleme oder das Hinweisen auf Hilfe von Spezialisten fungieren Marion Niehues und Susanne Espenhahn, die das Sachgebiet Demografie, Ehrenamt und Familienförderung betreuen. Sie möchten erst mal Mut machen und Hemmschwellen senken, Unterstützung anzunehmen. Denn für Familien und Alleinstehende aller Generationen mit ihren Sorgen gelte: „Sie sind nicht alleine, vielen geht es ähnlich.“

Die Corona-Zwangspause sei eine Belastung, weil Dinge, die sonst Spaß, Abwechslung, Entlastung oder Regeneration verschaffen, wegfallen. Empathie und Gemeinschaftsgeist bleiben deshalb aber nicht auf der Strecke, beteuern Espenhahn und Niehues. Sie sind überzeugt: „Es gibt trotzdem aber viele Menschen, die füreinander da sind, wenn auch vielleicht nur digital oder aus der Entfernung, die informieren, die unterstützen. Wir alle sind Gemeinde – sind eine Gemeinschaft und füreinander da, wir kümmern uns und schauen, was wir für andere tun können.“ Die beiden Expertinnen, die die über die Gemeinde hinausgehenden Angebote für Beratung und Hilfe oder auch nur Spielideen kennen, haben für die WN ein paar Hinweise zusammengestellt:

kreis-coesfeld.de/themen-projekte/gesundheit/coronavirus;

Online-Wegweiser für (junge) Eltern:

https://serviceportal.kreis-coesfeld.de/dienstleistungen/-/egov-bis-detail/dienstleistung/518/show;

Unterstützung und Austausch für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 19 Jahren: www.jugend notmail.de

„Nummer gegen Kummer“ für Kinder und Jugendliche:

116 111; für Erwachsene: 0800/110 550; für junge Menschen mit Migrationshintergrund: www.jmd4you.de

Gewalt gegen Frauen,

0800/0116016

psychosoziale muttersprachliche Online-Beratung für Geflüchtete:

https://ipso-care.com/

Anregungen für Beschäftigung und Spielideen:

https://www.elternnetzwerk-nrw.de/corona/tipps-und-tricks-fuer-eltern

Gebündelte Infos und Links: www.senden­westfalen.de/familien

Marion Niehues ist erreichbar unter 0 25 97/69 96 05, E-Mail: m.niehues@senden-westfalen, erreichbar montags bis donnerstags, 8 bis 11 Uhr; Susanne Espenhahn, 0 25 97/69 96 03, s.espenhahn @senden-westfalen.de, erreichbar montags, dienstags, donnerstags 8.30 bis 12.30 Uhr.