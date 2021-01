Party mit Deutsch-Rap stünde hoch im Kurs

Die Ergebnisse sind spannend, auch wenn sie zurzeit kaum umzusetzen sind. Doch Markus Kleymann , Leiter des Sendener Kulturamtes, hat sich ganz genau angeschaut, welche Daten die Recherche von Vanessa Spenst als Schülerin der 10 B an der Edith-Stein-Schule erbracht hat. Sie hatte – wie berichtet – im Rahmen ihres zweiwöchigen Praktikums die Vorlieben ihrer Generation ermittelt, was das Eventangebot in Senden angeht. Dazu war eine Umfrage im Netz und an der Edith-Stein-Schule durchgeführt worden.

Kleymann spricht von „Marktforschung“, die „auch für uns Sinn macht“, so der Leiter des Kulturamtes. Denn die Erhebung trage dazu bei, dass die Gemeinde mit ihren Angeboten den Geschmack der jungen Leute auch wirklich treffen könne.

Cabrio-Bad oder Kanal als mögliche Locations

Was sich unter den 45 Online-Antworten und 44 befragten Schülern herauskristallisierte, ist, dass eine Beach-Party bei dieser Zielgruppe hoch im Kurs stünde. Doch auch Ausflüge und Wanderungen bekamen vor der Nennung Theater in der Kategorie „sonstige Kulturveranstaltungen“ viele Stimmen.

Als Party-Location bringt Kleymann das Cabrio-Bad ins Spiel, das auch bei der „Sendener Sommerbühne“ Schauplatz von Auftritten beispielsweise von Heinz-Rudolf Kunze war und schon einiges an Infrastruktur mitbringt, das für Veranstaltungen gebraucht wird.

Auch nach der bevorzugten Musik-Richtung, die ein DJ den Feier-Fans servieren sollte, hatte Vanessa Spenst gefragt: Ein klares Votum fiel für Deutsch-Rap als Party-Mucke, dicht gefolgt von „Pop“.

Dass eine Party ins Veranstaltungsprogramm der Gemeinde aufgenommen werden soll, nannte der Kulturamtsleiter „so was von nahe liegend“. Ganz neu ist diese Idee freilich nicht. Denn nicht nur Oldie-, sondern auch Partys mit vornehmlich elektronischer Musik waren für die jüngeren Fans vor Jahren bereits in Senden über die Bühne gegangen.

Erkenntnisse auch in bestehende Events einfließen lassen

Das Team des Kulturamtes will die gewonnenen Erkenntnisse womöglich auch in bestehende Event-Formate einfließen lassen. So könnten sich Markus Kleymann und dessen Kollege Volker Sowade auch vorstellen, dass Akteure der bevorzugten Musikgattung beispielsweise bei „Street live“ eine der Bühnen erobern. Die ganz großen Namen dieses Genres würden das Budget sprengen, räumt Kleymann ein. Aber die Kunst bestehe nun darin, spannende Newcomer, die künftigen Top-Stars, die noch als Geheimtipp gelten, zu finden und zu buchen.

Als Location für Freiluft-Events komme auch der neue Hafenplatz am Kanal in Betracht, der ohnehin – wie Spenst bestätigt – bei der jungen Generation weit oben auf dem Ranking der Lieblingsplätze rangiert.

Dass Jugendliche stärker als Adressaten von gemeindlichen Angeboten in den Blick genommen werden sollen, ist für das Kulturamt ein erklärtes Ziel. Bei der Frage der konkreten Inhalte sollen auch Ergebnisse der II. Sendener Youcomm, die unlängst stattfand, berücksichtigt werden.

Voraussetzung, dass die Visionen verwirklicht werden, ist, dass die Pandemie überwunden wird. Im Kulturamt ist man zuversichtlich, dass die normalen Zeiten wiederkehren, obschon die zweite Virus-Welle speziell Gastronomie und Event-Anbieter fest im Griff hat. An ihrem beruflichen Ziel, in einer Veranstaltungsagentur arbeiten zu wollen, hat Vanessa Spenst jedenfalls noch nicht gerüttelt.