Weithin zu hören ist das Gekreische der Kettensäge an etlichen Stellen der Sendener Ortslagen: Gemeinsam mit Mitarbeitern des Bauhofes beseitigt Baumkontrolleur Gebhard Spiekers morsche Äste, sogenanntes Totholz, aus Straßenbäumen und gemeindeeigenen Hecken. Darüber hinaus werden Äste und Zweige entfernt, die zu weit in den Straßenraum hineinragen und die Sicht behindern könnten. Hierbei handele es sich um Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, hieß es bei der Gemeinde auf WN-Anfrage.

Einige Arbeiten an Hecken in den Außenbereichen seien in den vergangenen Tagen aufgrund der stark durchnässten Böden nicht machbar gewesen. Nur in einzelnen Bereichen habe der Bauhof auch Hecken außerhalb der Ortslagen in enger Absprache mit Anliegern gepflegt. Je nach Witterungslage sollen in den nächsten Wochen zwei Kolonnen mit insgesamt sechs Mitarbeitern die in den Außenbereichen notwendige Heckenpflege umsetzen, hieß es weiter.

Die in den Vorjahren durchgeführten Heckenbereisungen mit Kommunalpolitikern und dem Förster musste 2020 coronabedingt ausfallen. Bei diesen Fahrten werden Gehölze im Gemeindegebiet unter die Lupe genommen. Anschließend wird im Umweltausschuss entschieden, wo Pflegearbeiten, insbesondere Rückschnitte, erforderlich werden. Die Bereisung soll 2021 wieder aufgenommen werden.

Übrigens: Gebhard Spiekers hat seit 2017 circa 7000 gemeindeeigene Bäume in allen Ortsteilen in das Sendener Baumkataster aufgenommen ( WN berichteten). Laut Auskunft der Gemeinde ist geplant, schätzungsweise rund 3000 weitere Bäume bis Ende 2021 zu erfassen. In dem elektronischen Kataster werden neben der Art und dem genauen Standort des Baumes unter anderem auch dessen geschätztes Alter und sein Gesundheitszustand festgehalten. Jedem Baum wird eine Nummer zugeordnet, die in Form einer Metallplakette am Stamm angebracht wird.