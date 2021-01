Der Begriff Renaturierung erlebt einen Boom – was die abstrakte Bezeichnung aber konkret bedeutet, lässt sich bei der Stever so beantworten: Alles wurde schöner und besser für Flora, Fauna und Mensch. Und der Hochwasserschutz, an dem zuvor die Stauwehre beteiligt waren, funktioniert auch. Dieses Fazit zieht die Gemeinde auf WN-Anfrage.