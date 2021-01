Stroetmann-Projekt bekommt „Segen“

Die Pläne der „ L. Stroetmann Food GmbH“ nehmen eine weitere Hürde: Das Projekt, auf einer Fläche an der A 43 in Bösensell unter anderem ein Frischelager zu errichten, fand am Dienstagabend im Bau- und Planungsausschuss eine politische Mehrheit. Alle Fraktionen außer der Grünen stimmten dafür, das erforderliche Bauleitverfahren für das Vorhaben einzuleiten. Auch die Grünen übten keine Fundamentalopposition, sondern stellten am Anfang der mit Auflagen öffentlich durchgeführten Sitzung ihre Zustimmung ebenfalls in Aussicht – allerdings mit hohen Hürden.

Grüne knüpfen Zustimmung an hohe Hürden

Sie hätten „für uns interessante, neue Infos“ erfahren, räumte Philipp Scholz als einer der Fraktionssprecher der Grünen ein. So solle beispielsweise in die Bewertung einbezogen werden, dass Stroetmann stark darauf setze, regionale Produkte zu vermarkten. Auch würdigten die Sendener Grünen die „gute Lage“ des Projektes, das neueste energetischen Standards erfüllen soll. Es bleibe aber bei einem hohen Flächenverbrauch – „Landwirte kämpfen um jeden Quadratmeter“, betonte Scholz. Er mahnte an, die insgesamt in Aussicht gestellte Zahl der Arbeitsplätze – die das Verhältnis der Jobs zur Fläche offenbar verbessert – bei der weiteren Planung absichern zu lassen. Zudem pochten die Grünen darauf, die für die Versiegelung anfallenden Ausgleichsmaßnahmen möglichst auf dem Areal vorzunehmen. Ihre Voraussetzung für ein Mittragen der Pläne: Der Flächenverbrauch des Stroetmann-Projektes soll auf das Kontingent angerechnet werden, das die Bezirksregierung der Gemeinde Senden für die Entwicklung von Gewerbeflächen einräumt.

Zusätzliche Arbeitsplätze verbindlich machen

Diese „Kröte“ mochte keine der anderen Fraktionen schlucken. Die Anrechnung im Flächenkontingent wäre ein „K.O-Kriterium“, stellte Achim Peltzer die Position der SPD klar. Denn: „Dann wären wir schnell am Ende für andere Gewerbetreibende.“ Die SPD folgt aber dem Vorschlag der Grünen, die etwa 100 zusätzlichen Arbeitsplätze im Bereich Tiernahrung verbindlich zu machen, die über die bisher genannten „bis zu 140 Arbeitsplätze (so die Verwaltungsvorlage) hinaus nach Senden verlagert beziehungsweise dort entstehen sollen. Trotz des erheblichen Flächenverbrauch unterstütze die SPD die Stroetmann-Pläne.

Dies gilt auch für die UWG. Ihr Sprecher Thomas Hageney stellte die „deutlich positiven Aspekte“ in den Vordergrund – darunter die deutliche energetische Verbesserung gegenüber dem bisherigen Lager, die verkehrliche Anbindung und die Arbeitsplätze.

Uneingeschränkte Zustimmung bekundete Andreas Becker für die FDP, der warnte, durch politische Vorgaben zu stark in strategische Entscheidungen des Unternehmers einzugreifen.

Mit Dr. Axel Hengstermann fasste ein Bösenseller Ratsmitglied die Haltung der CDU zusammen: Sie sei, wenn die Gesamtbilanz betrachtet werde, „ganz klar für das Projekt“. Die Bilanz bei Verkehr und Energieverbrauch sowie Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen sprächen für die Ansiedlung. Doch nicht nur das: Hengstermann sieht auch Chancen speziell für Bösensell, wenn dort das Frischelager sowie ein Bürokomplex und im zweiten Schritt ein Tierfutterlager entsteht – von der Entwicklung der Mobilitätsangebote bis zur Auslastung des örtlichen Hotels.