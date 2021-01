Weit fortgeschritten sind die Arbeiten am neuen Altenheim Schwester Maria Euthymia , das seit August 2019 auf dem ehemaligen Sportplatz an der Holtruper Straße entsteht. Gleichwohl kann der Zeitplan nicht ganz eingehalten werden. Durch „coronabedingte Verzögerungen“ der Bauarbeiten verschiebe sich die für Angang Mai geplante Eröffnung voraussichtlich auf Anfang Juni, berichtete Ulrich Scheer, Geschäftsführer der Heilig-Geist-Stiftung, auf WN-Anfrage. Der Neubau mit seinen 69 Pflegeplätzen und weiteren Wohn- und Betreuungsangeboten für Senioren wird Zweistandort des bestehenden Sendener Altenheims St. Johannes. Beide Häuser sind Teil des Altenhilfeverbundes der Heilig-Geiststiftung in Dülmen.

„Die Stellenplanung ist im vollen Gange. Die Bewerbungsverfahren für Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, Betreuungsassistenten und Hauswirtschaftshelfer laufen. Die Pflegedienstleiterin und die Sozialdienstleiterin, die gleichzeitig die stellvertretende Hausleitung übernimmt, sind schon unter Vertrag“, berichtet Sabine Neumann, Leiterin des Altenheims St. Johannes, die auch für das Schwester Maria Euthymia Haus verantwortlich zeichnen.

Die Mahlzeiten für das neue Altenheim werden künftig in der im vergangenen Jahr ausgebauten und modernisierten Großküche des Altenheims St. Johannes zubereitet. Das Essen wird dann tagtäglich mit einem soeben neu angeschafften Speisetransportwagen von der Münsterstraße zur Holtruper Straße gebracht, berichtet die Altenheimleiterin. Wäscherei und Putzdienst seien für beide Einrichtungen an einen externen Dienstleister vergeben worden.

„Die Nachfrage nach Plätzen ist groß. Wir haben schon eine lange Liste mit Leuten, die gerne einziehen möchten“, sagt Sabine Neumann. Die Anfragen stammten vorwiegend aus „Senden und dem Umfeld“, aber auch von Senioren aus weiter entlegenen Orten, deren Kinder mit ihren Familien nach Senden gezogen sind.

Mit dem Altenheim Schwester Maria Euthymia entstehen nicht allein 69 zusätzliche Heimplätze für stationäre Pflege sowie für Kurzzeitpflege. Darüber hinaus erweitert das neue Haus das Angebot der Hilfeleistungen für Senioren sowie deren Angehörige auch noch auf andere, bisher in der Gemeinde Senden nicht vorhandene Weise. Denn an die Einrichtung angedockt sind neben 13 Tagespflegeplätze auch vier heimverbundene Mietwohnungen innerhalb des Gebäudes sowie zwei große Gemeinschaftswohnungen. In einer dieser Wohnungen können neun Senioren zusammenleben. Die zweite sei als Wohngemeinschaft für „überregionale Mitarbeiter und Auszubildende“ vorgesehen, erläutert Sabine Neumann.

Die ab Sommer zur Verfügung stehenden Plätze im neuen Altenheim sollen nicht in einem Zug, sondern nach und nach belegt werden, damit sich Bewohner und Personal möglichst harmonisch einleben können. „Wir gehen deshalb davon aus, dass das neue Haus im ersten Jahr etwa zu 70 Prozent belegt sein wird“, sagt Ulrich Scheer.