Öfter auf die Bremse treten

„Die Realität sieht leider ganz anders aus“, bedauert Achim Peltzer . Ein Satz, der sich im Antrag und den mündlichen Ausführungen des Sprechers der SPD-Fraktion findet. Sie will sich nicht länger damit abfinden, dass in den verkehrsberuhigten Zonen des Ortskerns zwar Schritttempo für Autofahrer gilt, dieses aber oftmals nicht eingehalten wird.

Fußgänger haben Vorrang

Der Vorschlag der SPD in ihrem Antrag an den Bau- und Planungsausschuss lautete, die Einfahrten in den verkehrsberuhigten Bereich so umzugestalten, dass dort „nur noch mit der vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit“ eingefahren werden kann. Die Verwaltung soll prüfen, mit welchen Mitteln, die Tempodrosselung durchgesetzt werden kann. Schikanen – beispielsweise in Form von Blumenkübeln, die die Fahrbahn verengen – sollen am Niesweg und auf der Herrenstraße auf Höhe des Abzweigs Biete errichtet werden. Eben dort, wo die fast flächendeckende verkehrsberuhigte Zone im Herzen Sendens beginnt.

„Es besteht dringender Handlungsbedarf“, betont die SPD. Sie pocht, wohl wissend, dass im Zuge der ISEK-Planung für die Herrenstraße ohnehin Eingriffe anvisiert sind, auf kurzfristige Lösungen. Denn: Vielen Auto- und Radfahrern seien die Regelungen, die sich aus dem Verkehrsschild ergeben, gar nicht bekannt. Dabei gilt: Fußgänger können über die Straßen in voller Breite bummeln, Kinder dürfen die Fläche zum Toben und Spielen nutzen. Was bedeutet, dass Autofahrer sich in Geduld üben und auf die Bremse treten müssen. So sieht es die Straßenverkehrsordnung vor. Doch deren Papier ist offenbar geduldig. Die SPD macht geltend: „Fußgänger werden nicht selten von Autos bedrängt“, heißt es in der Begründung des Antrags.

Dessen Tenor von allen Fraktionen geteilt wurde. Jedoch sah Thomas Hageney für die UWG die Relevanz auf Höhe der Biete nicht gegeben, so dass nur mit Blick auf den Niesweg ein einstimmiges Votum im Bauausschuss zustande kam. Hageney räumte aber ein, dass es ein „richtiges und wichtiges Thema“ sei, „den Autoverkehr im Ortskern noch weiter zu verlangsamen“.

Nicht auf ISEK-Maßnahmen warten Die Verkehrssituation im Ortskern, wo sich Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer den Straßenraum häufig ohne jeweilige feste Abmarkierungen teilen müssen (Verkehrsplaner sprechen neudeutsch von „shared space“), ist auch Gegenstand der weiteren Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK). Für den Bereich Herrenstraße/Biete ist ein Baumtor geplant, um den Verkehrsraum zu verengen. Am Niesweg sollen im Zuge von ISEK drei Bäume auf der Seite der Sparkasse gepflanzt werden, die den Raum für den Straßenverkehr beschränken. Die ISEK-Planung wird aber erst ab Ende 2021 auf der Herrenstraße zwischen Gartenstraße und Biete beziehungsweise 2022/2023 am Niesweg in Angriff genommen. Der SPD-Antrag fordert hingegen, kurzfristig Verbesserungen zu erreichen. So wie von den anderen Fraktionen wird der Vorstoß auch von der Verwaltung begrüßt. Dass die Verkehrsberuhigung beginnt, müsse den Autofahrern bewusster werden, räumt Klaus Mende, stellvertretender Leiter des Bauressorts, ein. Er kann sich Pflanzkübel mit Bäumen oder Sträuchern vorstellen, die flexibel aufgestellt, die Torsituationen in den verkehrsberuhigten Bereich einengen. Das Thema werde umgehend aufgegriffen, so Mende auf WN-Anfrage. Dazu werde er sich „in Kürze“ mit dem Straßenverkehrsamt des Kreises austauschen. ...

Mittel und Wirksamkeit ausprobieren

Prof. Dr. Martin Lühder erklärte für die CDU, „wir sehen das positiv mit einer Verengung“, so der Experte für Verkehrsplanung mit Blick auf die Biete. Dort werde auch durch den Wechsel von Asphalt zu Pflaster im Straßenbelag die beruhigte Zone verdeutlicht. Bei der technischen Umsetzung am Niesweg solle probiert werden, welche Eingriffe sich am effektivsten erweisen oder ob gar keine Maßnahmen nötig sind. „Versuch macht klug“, appellierte Lühder, die Situation genau in den Blick zu nehmen.

Das übernimmt übrigens auch die Polizei bei sporadischen Kontrollen. Dabei werden Überschreitungen des Gebotes von sieben bis zehn km/h festgestellt, eine Unfallhäufung liege aber nicht vor, so die Polizei auf WN-Anfrage. Zu Kollisionen mit Personenschäden sei es in den letzten Jahren nicht gekommen. Wie die Beamten betonen, komme es auf gegenseitige Rücksicht an: Autofahrer müssen auf Fußgänger warten, dürfen aber auch nicht bewusst von ihnen etwa durch Slalom-Schlendern beim Weiterfahren behindert werden.