Dicke Reifen – aber kein dickes Fell. Dennis Sträter und Jonas Tegtmeier sind leidenschaftliche Mountainbiker, die die Natur für ihren sportlichen Spaß aber nicht leiden lassen wollen. Und sie sind aufgeschlossen für die Hinweise, die Waldbesitzer Cornelius Bracht ihnen mit auf den Weg gibt. Er möchte, dass die Biker einen Bogen um den Strontianitberg schlagen. Das Besondere an der Kollision zwischen Waldbesitzer und Gelände-Radlern: In diesem Fall sprechen sie freundlich und intensiv miteinander. Mehr noch – Bracht, der in der Kommunalpolitik vernetzt ist, will mit nach einer Lösung suchen.

Kooperationsbereitschaft statt bloß die Verbotskeule zu schwingen – diese Haltung kommt bei Sträter und Tegtmeier an.