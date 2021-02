Spiegelglatte Straße haben am Montagmorgen zu zahlreichen Unfällen geführt – darunter auch in Senden. In der Bauerschaft Bredenbeck rutschten Autos reihenweise von einem Wirtschaftsweg in die angrenzenden Straßengräben, berichtet die Polizei. In Ottmarsbocholt kollidierte ein Autofahrer mit einem Verteilerkasten. Es blieb aber bei Sachschäden, Personen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, so die Pressemitteilung.