Die Landfrauen Senden und Bösensell möchten ihren Mitgliedern auch im Lockdown eine Aktion anbieten. Diese findet natürlich digital statt. Am 18. Februar (Donnerstag) starten die Landfrauen ein Zoom-Meeting, in dem sie Tipps für Ausflüge und kreative Bastelideen in der kontaktlosen Zeit vorstellen. Maria Rennefeld , Geschäftsführerin des Kreisverbandes Coesfeld, startet das virtuelle Treffen mit einem Grußwort an die Teilnehmerinnen. Der Vertreterin des Kreisvorstandes ist es ein Anliegen, mit ihrem Impulsvortrag Zuversicht zu vermitteln. Denn der Corona-Pandemie und ihren Begleiterscheinungen zum Trotz könnten der Austausch und die Begegnung innerhalb des Landfrauenverbandes weiterhin gepflegt werden. Rennefeld möchte Mut machen und animieren, die neue Wege zu gehen. Dazu stünden technische Mittel bereit, deren Einsatz nur etwas Übung und Routine benötigen, aber in ihrer Bedienung niemanden überfordern.

Anmeldungen für diese Konferenz, die um 19.30 Uhr beginnt, werden ausschließlich unter der E-Mailadresse landfrauen.se-boe@web.de bis zum 16. Februar entgegengenommen. Die Teilnahmeanleitung der Konferenz mit dem Einladungs-Link wird per E-Mail an die Mitglieder verschickt.