Bäume und Gehölze sind auf diesem Grundstück am Dümmer gefällt beziehungsweise zurückgeschnitten worden. Gründe der Verkehrssicherungspflicht hätten die Eingriffe erforderlich gemacht, so der Eigentümer gegenüber den WN. Die Maßnahmen seien unter Einbeziehung eines Baumfachmannes und in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung durchgeführt worden. Generell gelte ohnehin in Senden, dass Eingriffe in den Baumbestand auf Privatgrundstücken auch „Privatsache“ seien, so die Pressestelle der Kommune.