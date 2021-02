Schnee beschert Arbeit und Spaß

Der Fluch der Fläche: Sendens Gemeindegebiet erstreckt sich über üppige 109 Quadratkilometer. Auf diesem Areal zumindest auf prioritären Strecken den Schnee zu räumen, gerät zur schwierigen Aufgabe. Der gemeindliche Bauhof mobilisierte alle Mitarbeiter, die sich um 6 Uhr trafen, um auszuschwärmen. Doch kommt die weiße Pracht mit so viel Macht wie in der Nacht zu Sonntag, dann brauchen die kommunalen Kräfte Verstärkung.

Deshalb rückten die Firmen Große-Holz, Spliethofe und Zurhove in Bösensell mit ihren Fahrzeugen aus, in Ottmarsbocholt leistete Kamlage Unterstützung und auf Wirtschaftswege schaffte Sobbe die Schneemassen beiseite. Was kein ganz leichtes Unterfangen ist, wenn vor lauter gefrorenem Niederschlag kaum mehr ein Weg zu erkennen ist.

Kommune auf Betriebe angewiesen

Auf diese Schwierigkeit macht Klaus Mende aufmerksam, der die Hilfsangebote der Betriebe nicht zum ersten Mal zu schätzen weiß. Allerdings, so der stellvertretende Ressortchef Bauen und Planen und Bauhofleiter, war die Lage selten oder niemals so heikel wie derzeit. Mende, der den Superlativ selbst etwas scheut, gibt die Einschätzung des Außendienstes wieder. Dort wird beteuert: „Das haben wir noch nie in Senden erlebt.“ Was die Bauhof-Crew meint, ist nicht allein, dass schnell viel Neuschnee gefallen ist, sondern, dass durch den Sturm stattliche Schneeverwehungen die Folge waren.

Frühsport: Vor den Häusern in Senden türmen sich hohe Schneemassen auf, durch die Gassen gebildet werden müssen. Foto: di

Dieses Phänomen führt dazu, dass die Gemeinde ihren üblichen Fuhrpark verkleinern muss – die „Besenwagen“, die gerne bei weniger Schneemassen zum Einsatz kommen, „bleiben im Stall“, so Mende. Um der Wettergewalt Paroli zu bieten, braucht es kräftige Fahrzeuge, vor deren Front ein Schild befestigt wird, so dass eine Schneepflug-mäßige Wirkung entfaltet wird.

Keine Rückkehr zum normalen Betrieb in Sicht

Dass die 16-/17-köpfige Bauhofmannschaft alsbald wieder zum normalen Betrieb zurückkehren kann, ist noch nicht in Sicht. Für Bauhof-Vorarbeiter Christian Poppe, der die Einsätze koordiniert, bleibt noch Einiges zu tun, weiß Mende. Immerhin ruhe aber der Präsenzunterricht in den Schulen. Damit entfalle die Pflicht, die Schulbus-Routen in den Bauerschaften picobello zu räumen.

Kreis Coesfeld und Gemeinde Senden rückten mit vielen Räum- und Streufahrzeugen aus. Foto: di

Neben Kommune und Betrieben hatten auch die Bürger schwer zu schaufeln – per Muskelkraft vor der Haustür und dem Grundstück. Landwirte mit ihren Traktoren leisteten dabei teils Schützenhilfe und manch betagter Ackerschlepper versah plötzlich ungeahnt wichtige Dienste.

Polizei meldet Ruhe und keine Unfälle

Während der Schnee das Fortkommen bremste – laut Polizei blieben die Autos meistens stehen, zu Schnee-bedingten Unfällen sei es bis Sonntagnachmittag nicht gekommen – bescherte er der jungen Generation hingegen einen kurzen Abfahrtskick unter anderem auf dem Hügel in der Steveraue.

Die Feuerwehr rückte auch aus, um Grundstücke der Gerätehäuser und Anlagen fit zu machen für mögliche Einsätze, die bislang ausblieben.