Teamarbeit liegt ihr am Herzen

Eisig kalt war‘s draußen vor der „Alten Brennerei“. Umso wärmer war am Dienstag drinnen, in der Geschäftsstelle des DRK Senden, der Empfang für Madeleine Richter . Mit Blumen und Süßigkeiten begrüßte Geschäftsführer Dirk Wallkötter gemeinsam mit dem Vorstand die neue Leiterin der Kita Bußkamp zur Unterzeichnung ihres Arbeitsvertrages. Vertraute Atmosphäre herrschte bei diesem formellen Akt. Denn die 27-Jährige ist bereits seit mehr als sechs Jahren in der Vier-Gruppen-Kita mit aktuell 72 Kindern und 20-köpfigem Team tätig. In der Phase des Corona-Lockdowns ist die Einrichtung stark nachgefragt: Fast 50 Prozent der Kinder befinden sich dort in der Notbetreuung.

2014/15 absolvierte Madeleine Richter ihr Anerkennungsjahr zur Erzieherin im Buskamp, trat dort nach dem Berufsabschluss ihre erste Stelle an, übernahm 2018 die Leitung der „Gänseblümchen-Gruppe“ und die stellvertretende Kita-Leitung. Jetzt ist sie Nachfolgerin ihres früheren Chefs Dirk Wallkötter, der Anfang Januar die Geschäftsführung des DRK Senden übernommen hat (WN berichteten).

„Mit Dirk hatte ich einen guten Mentor, der mich in die Leitungsaufgaben eingebunden hat. Die Verantwortung übernehme ich gerne und bewusst“, betont Madeleine Richter, die sich 2019 neben der Tätigkeit in der Kita zur Fachwirtin im Erziehungswesen fortgebildet hat. Besonders am Herzen liegen ihr der enge Austausch mit den Eltern und die Weiterentwicklung des teiloffenen Konzeptes in kollegialer Zusammenarbeit mit dem Team, hebt die neue Kita-Leiterin hervor.

Die Einrichtung am Buskamp ist seit März 2018 zertifizierter Bewegungskindergarten. „Bewegung hat einen ganz wichtigen Anteil an der Entwicklung des Kindes, nicht nur bezüglich der Motorik. Bewegung fördert auch die geistigen, kognitiven Fähigkeiten“, unterstreicht Wallkötter. So strebe nach der Kita Buskamp und der Kita Am Schloss nun auch die Kita Davertgeister in Ottmarsbocholt als dritte der sechs DRK-Kitas die Zertifizierung zum Bewegungskindergarten an.

„Alle Tageseinrichtungen in unserer Trägerschaft richten sich nach den Grundsätzen des DRK, wie etwa Menschlichkeit, Unparteilichkeit und Freiwilligkeit. Inhaltlich sind Leitungen und Teams in ihrer Arbeit aber frei“, führt der DRK-Vorsitzende Alfred Holz aus. Das fördere die Vielfalt des Angebots.

Infolge des Führungswechsels ist im Buskamp die Stelle für eine pädagogische Fachkraft frei. Der DRK Ortsverein bemüht sich derzeit um die Neubesetzung.