Rodel gut – aber Busse stehen still

Lara hält ihren kleinen Bruder Jonah fest umschlungen, der vor ihr auf den Holzstreben sitzt, neben ihr ist Julia startbereit. Drei Geschwister, zwei Schlitten, ein Hügel – und zwar „der“ Sendener Rodelberg. Und ab geht´s. Kurz, aber ausreichend steil verläuft die Abfahrt. Viel Spaß in der Steveraue beschert der Wintereinbruch am Dienstag. Auch Mutter Maria Nitschke genießt blauen Himmel, Pulverschnee – und dass sich ihre Sprösslinge austoben können. „Da sind sie abends mal richtig müde“, erwartet die Mutter, die Familie und Berufstätigkeit in Corona-Zeiten unter einen Hut kriegen muss. Der Sonnentag, der mehr zum Outdoor-Spielen animiert als Kälte und Wind zuvor, wird von ihr unter dem Gesamturteil „mega“ verbucht.

Räumpflicht: Gemeinde kontrolliert Die Müllabfuhr kapituliert nun doch vor dem Schnee: Anders als zunächst angekündigt, findet in dieser Woche keine Abfuhr statt, gibt die Gemeinde eine Entscheidung von Remondis weiter. Infos zu Ersatztermin sollen bald folgen. Der Wertstoffhof bleibt mindestens am Mittwoch geschlossen. Der Winterdienst der Gemeinde konzentriert sich weiter auf größere Straßen. Doch auch in den Nebenstraßen soll, wo es möglich ist, nach und nach geräumt und der Schnee abtransportiert werden, so die Verwaltung auf WN-Anfrage. Das Rathaus erinnert ebenfalls an die Räumpflicht der Bürger vor ihren Häusern. Dies gelte auch dort, wo Räumfahrzeuge die geballte weiße Pracht auf Bürgersteige geschoben habe. Als Gasse reiche nicht die Breite eines Schneeschiebers aus, so die Verwaltung, deren Ordnungsamt Kontrollen durchführen will. -di- ...

Die Freuden des Winters teilt die RVM aber nicht. Sie lässt den Linienverkehr weiterhin ruhen. „Aufgrund großer Schneemassen und weiterhin unzureichend geräumter Straßen wird die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) den Busverkehr bis Mittwoch (10. Februar), 13 Uhr, einstellen“, teilt RVM-Sprecher Björn Lindner mit. Und fügt noch das Wörtchen „vorerst“ hinzu. Die Straßen- und Verkehrslage werde weiter beobachtet und am Mittwoch eine Entscheidung darüber fallen, wann die Winterstarre von S 90 und X 90 beendet ist. Während am Montag auf WN-Anfrage noch Hoffnung verbreitet worden war, gelangt die RVM nach „ausführlichen Erkundungsfahrten in allen Münsterlandkreisen“ inzwischen zur Einschätzung, „dass ein geregelter Busverkehr aktuell noch nicht durchführbar ist“. Die geräumte Straßenbreite reiche in vielen Bereichen nicht aus, um im Begegnungsverkehr weiter fahren zu können. Zudem sei die Mehrzahl der Haltestellen nicht geräumt und könne nicht angefahren werden, so die Pressemitteilung weiter. „Die Sicherheit der Fahrgäste genießt oberste Priorität und kann nach jetzigem Stand der Dinge nicht gewährleistet werden“, lautet das Fazit.

Schwere Traktoren sind pausenlos im Einsatz, um geräumten Schnee abzutransportieren. Im Kreisel am Busbahnhof begrüßt sie dabei ein Schneemann. Foto: di

Die drei Fahrgäste, die am Dienstag gegen 13 Uhr am Sendener Busbahnhof vergeblich auf einen Anschluss nach Münster warten, nehmen es gelassen. Einer von ihnen schildert allerdings, dass er sich im Internet informiert habe, wann ein Bus fährt. Dass aber kein Bus den Betriebshof verlässt, diese Information fand sich auf der RVM-Homepage nicht. Denn diese hat gerade eine Störung, gilt beim Starten im Browser als „nicht sichere Verbindung“ und enthält überhaupt keine Hinweise zum Busverkehr im Wintereinbruch. Infos gibt es über die BuBiM-App und die telefonische Fahrplanauskunft.