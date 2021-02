„Wir kämpfen weiter“

Die Angst vor einer Infektion, die Sorge um besonders gefährdete Angehörige, Homeoffice, Homeschooling und Kontaktbeschränkungen: Seit fast einem Jahr lastet die Corona-Pandemie auf allen Bereichen des Lebens, schlagen immer wieder neue Negativ-Meldungen aufs Gemüt. Trotz alledem ereignet sich auch in dunklen Zeiten Positives, geben Menschen durch ihre Haltung Kraft und Hoffnung. In den Mut-mach-Geschichten schildern Sendener, was ihnen geholfen hat, die vergangenen Monate zuversichtlich zu überstehen.sff