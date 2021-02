Autorenlesung im Wohnzimmer genießen

Gemütlich in Jogginghose auf dem Sofa sitzen, den Lieblingswein in der einen und Snacks in der anderen Hand – auch so kann eine Lesung aussehen. Da das Zusammenkommen in der Buchhandlung durch Corona nicht möglich ist, bietet Bücher Schwalbe eine Alternative zur klassischen Form: Acht Autorinnen und Autoren lesen aus ihren Büchern und führen ein moderiertes Gespräch über ihr Buch. Interessierte können per Stream von Zuhause zuhören und zusehen. Sie haben auch die Möglichkeit, während der Veranstaltung Fragen zu schicken, die dann in das interaktive Gespräch einfließen, teilt die Buchhandlung mit.

„Wir sind zwar im Lockdown telefonisch oder per E-Mail erreichbar, beraten unsere Kundinnen und Kunden und bieten eine Abholstation – aber ganz ohne Veranstaltungen fehlt doch etwas. Daher freuen wir uns umso mehr auf die digitalen Lesungen und Gespräche“, schildert Buchhändlerin Erna Schwalbe.

Diese Autorinnen und Autoren nehmen teil: Maria Nikolai , Horst Eckert, Heike Duken, Jasmin Schreiber, Sven Gerhardt, Elisabeth Herrmann, Bernhard Aichner sowie Birk Grüling.

Die Veranstaltungsreihe startet am Mittwoch (17. Februar) mit Maria Nikolai. Die Autorin stellt ihren Roman „Die Schokoladenvilla. Zeit des Schicksals“ vor. Der dramatische letzte Teil der Bestsellertrilogie spielt im Sommer 1936 und handelt von der jungen Chocolatière Viktoria, der familieneigenen Schokoladenmanufaktur und einem attraktiven Amerikaner.

Am 3. März geht es mit dem Politthriller „Die Stunde der Wut“ von Horst Eckert weiter. Im Gespräch mit Krimi-Expertin Antje Deistler geht es um Politik, Wirtschaftsinteressen und die Spaltung der Gesellschaft.

Die Veranstaltungen finden jeweils mittwochs um 19 Uhr statt und dauern etwa eine Stunde. Einzige Ausnahme ist „Mister Marple und die Schnüfflerbande“ – die Lesung für Kinder beginnt bereits um 17 Uhr. Im Rahmen der digitalen Veranstaltungsreiche #readntalk der Penguin Random House Gruppe sind die Livestreams auf Homepage und Facebook-Seite von Bücher Schwalbe abrufbar. Ganz wie bei einer „echten“ Lesung gibt es auch signierte Exemplare. Zwar ohne persönliches Gespräch oder Widmung, dafür aber bequem über die Bücher-Schwalbe-Homepage.

Für die Zuschauer sind die Veranstaltungen kostenlos. Wer die Schreibenden dennoch unterstützten will, kann dies im Anschluss an die Lesung via Paypal tun.

www.buecher-schwalbe.de; www.facebook.com/BuecherSchwalbe

Alle Termine in der Übersicht: 17. Februar, Maria Nikolai (Die Schokoladenvilla),

3. März, Horst Eckert (Die Stunde der Wut);

24. März, Heike Duken (Denn Familie sind wir trotzdem)

31. März, Jasmin Schreiber (Abschied von Hermine)

7. April, Sven Gerhardt (Mister Marple und die Schnüfflerbande)

7. April, Elisabeth Herrmann (Ravna - Tod in der Arktis);

14. April, Bernhard Aichner (Dunkelkammer);

5. Mai - Birk Grüling (Eltern als Team: Ideen eines Vaters für gelebte Vereinbarkeit)