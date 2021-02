Wohnquartier am Davertweg biegt auf Zielgerade ein

Das im Juli vergangenen Jahres gestartet Projekt „Wohnquartier Davertweg“ liegt auf Kurs: „Wir sind im Zeitplan. Corona und Wintereinbruch haben uns keinen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtet Gerald Hochkamer auf WN-Anfrage. „Wir gehen davon aus, dass die Menschen Anfang September einziehen können“, so der Geschäftsführer der „Sozialwerk St. Georg Bauen und Wohnen GmbH“. Die Vermarktung der 14 öffentlich geförderten Wohnungen sowie der 16 frei finanzierten Plätze in den beiden Pflegewohngemeinschaften für Senioren sollen bereits im März beginnen. Angeschlossen ist – wie berichtet – eine Sozialstation in der Trägerschaft des Sozialwerkes St. Georg.

„Hauptzielgruppe für die öffentlich geförderten Wohnungen sind Senioren mit einem geringen Einkommen. Die Kaltmiete kostet 5,75 Euro pro Quadratmeter. Für die Vergabe ist ein Wohnberechtigungsschein notwendig“, erläutert der Geschäftsführer. Bis auf eine Ausnahme handele es sich ausschließlich um Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen in einer Größe zwischen 41 und 74 Quadratmetern. Wer dort einzieht, könne auch Leistungen der neuen Sozialstation von St. Georg in Anspruch nehmen. „Dieses Angebot ist kostenpflichtig. Was davon übernommen wird, muss mit der jeweiligen Krankenkasse oder der Pflegekasse abgeklärt werden“, sagt Hochkamer.

Im Unterschied zu den 14 sozialgeförderten Wohnungen sind die 16 Plätze in den beiden Pflegewohngemeinschaften frei finanziert. Zu welchen genauen Konditionen sie angeboten werden, stehe aktuell noch nicht fest, werde aber in Kürze ermittelt, so der Geschäftsführer der „Sozialwerk St. Georg Bauen und Wohnen GmbH“.

Nähere Informationen zum Projekt „Wohnquartier Davertweg“ erteilt Heike Perszewski, 0 28 45 / 9 48 48 11. Sie ist Ansprechpartnerin sowohl bezüglich der öffentlich geförderten Wohnungen als auch der Plätze in den frei finanzierten Pflegewohngemeinschaften.