Die Kulisse stimmte und das Konzept für den Außer-Haus-Verkauf auch: Am vorigen Wochenende wurde auf dem Hof Grothues-Potthoff spontan eine „Schneebar“ eröffnet. Sie löste allerdings am Sonntag eine Art „Lawine“ aus. Denn am zweiten Öffnungstag, der von 11 bis 17 Uhr dauern sollte, war der Andrang der Besucher so groß, dass gegen 15.30 Uhr das Ordnungsamt einschritt. Die Behörde, die über eine Rufbereitschaft auch am Wochenende erreichbar ist, war aufgrund eines Bürgerhinweises tätig geworden. Amtsleiter Holger Bothur stellte vor Ort fest, dass der Verkaufsstand zwischen Hofladen und Hofcafé „viele Gäste angelockt hatte, die im Laufe des Nachmittags zunehmend die Corona-Regeln außer acht gelassen haben“, wie es auf WN-Anfrage heißt. Insbesondere sei der Mindestabstand von 50 Metern zur Verkaufstheke, an der unter anderem Waffeln, Würstchen, Punsch und alkoholische Getränke erhältlich waren, nicht eingehalten worden. Dies, obwohl der Betreiber deutlich mit Schildern darauf hingewiesen hatte. Das Ordnungsamt beendete die Außer-Haus-Verkaufsaktion. Was dank der Mitwirkung des Betreibers „relativ fix“ ging, so Bothur. „Das war undramatisch“, betonte der Fachbereichsleiter den WN . Die Bar-Besucher seien „alle einsichtig gewesen“, Bußgelder wurden gegen sie nicht verhängt. Elmar Grothues bedauerte gegenüber der Lokalredaktion den Verlauf des Sonntags: 95 Prozent der Gäste hätten sich an die deutlichen Vorgaben gehalten. Ein kleiner Teil der Besucher habe aber dafür gesorgt, dass „die Sache rüberkippt“. Der Geschäftsführer des Hofes äußert Verständnis dafür, dass das Ordnungsamt eingeschritten ist.