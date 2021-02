Senden -

Alfred Holz, ehemaliger Bürgermeister, ist nun nur noch ehrenamtlich als erster Vorsitzender des DRK-Ortsvereins tätig. Darüber hinaus ist er Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Münster. Im Gespräch mit den WN berichtet er von seinen Mut-mach-Momenten in Zeiten der Pandemie.