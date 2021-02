Digitaler Senden-Gutschein bleibt noch in den Startlöchern

Die für Montag (1. März) vorgesehene Ausgabe des digitalen Senden-Gutscheins krankt an den Folgen der Corona-Pandemie: „Wir sind startklar, haben den Startschuss aber verschoben“, bedauert Niklas Esser die Verzögerung. „Das ist nicht erfreulich, aber richtig. Wir möchten dadurch eine Ungleichbehandlung der teilnehmenden Unternehmen verhindern“, erläutert der Wirtschaftsförderer der Gemeinde.

Aufgrund der Auflagen der Corona-Schutzbestimmungen haben die meisten der Sendener Wirtschaftsbetriebe geschlossen. Gutscheine, die jetzt gekauft würden, könnten daher nur in sehr wenigen Geschäften eingelöst werden, heißt es in einer Presseinformation der Gemeinde Senden. Ein weiterer aktueller Nachteil: Gedruckte Gutscheine, die zusätzlich zum Online-Angebot ausgegeben werden, können wegen der gegenwärtigen Schließung des Rathauses dort nicht abgeholt werden. Bis die neue digitale Variante erhältlich sein wird, kann der bisherige Senden-Gutschein in Papierform weiterverwendet werden. „Sobald dann das politische Signal kommt, dass die Geschäfte wieder öffnen dürfen, starten wir mit dem Verkauf der digitalen Gutscheine“, erklärt der Vorsitzende des Gewerbeverein Sendens, Manfred Tiemann.

Damit der Gutschein sich schnell etabliert, hat der Gemeinderat einen Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro bewilligt. Davon wird der beim Kauf eigentlich gewählte Betrag der Senden-Gutscheine jeweils um 20 Prozent aufgestockt, bis der Zuschuss voll-ständig ausgegeben ist. „Wenn ein Kunde also einen Gutschein im Wert von 100 Euro kauft, kann er damit für 120 Euro einkaufen“, so Niklas Esser. Er weist darauf hin, dass der Erwerb von geförderten Gutscheinen auf 100 Euro pro Person und Woche begrenzt wird, um diesen Zuschuss gerecht auf möglichst viele Kunden zu verteilen.

Aber auch den Händlern soll der Einstieg erleichtert werden. Dazu tragen im ersten Jahr Gemeinde, Gewerbeverein und die Sponsoren Sparkasse Westmünsterland und Volksbank Senden eG. die anfallenden Kosten für die Unternehmen. Ab dem zweiten Jahr ist der Gewerbeverein Senden für die Deckung der Kosten verantwortlich

Einen Vorteil hat die Verschiebung doch: Sie gibt interessierten Händlern mehr Zeit, direkt von Beginn an mitzumachen und von der Förderung zu profitieren. Bisher haben sich 28 Betriebe als Händler des digitalen Gutscheins registriert. „Wir würden uns vor allem freuen, wenn einige gastronomische Betriebe dazu kommen“, hofft der Wirtschaftsförderer auf weitere Resonanz.

Für alle Händler, die jetzt bereits ausprobieren möchten, wie die Annahme der Gutscheine im eigenen Laden funktioniert, gibt es Testgutscheine. Dabei handelt es sich um die neuen Gutscheine, die mit einem Wert von einem Euro aufgeladen sind. Testgutscheine können unter 0 25 97 / 69 97 07 angefragt werden.

Sobald die digitalen Gutscheine am Markt sind können sie unter www.senden-gutschein.de erworben werden. Gedruckte Gutscheine im Visitenkartenformat gibt es dann im Rathaus.