Der Offenen Ganztag (OGS) an der Marienschule ist begehrt: 138 Mädchen und Jungen, fast die Hälfte aller Schüler, sind für dieses Angebot angemeldet. Kinder und Betreuerteam dürfen sich auf mehr Platz im nächsten Schuljahr freuen: In seiner Sitzung am Mittwochabend hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag zur Erweiterung des OGS-Bereichs um fünf, jeweils 40 Quadratmeter große Differenzierungsräume zu stellen – zwei übereinander im zweigeschossigen, drei übereinander im dreigeschossigen Teil des Gebäudes. Parallel zum Antrag soll auch die Ausschreibung für die Handwerkerarbeiten auf den Weg gebracht werden. Rund 535 000 Euro sind für die Erweiterung samt Ausstattung kalkuliert.

Eile ist geboten: „Wenn wir die Mittel nicht verfallen lassen wollen, müssen wir schnell reagieren“, verwies Sebastian Täger darauf, dass sich die Möglichkeit, 227 100 Euro Investitionsmittel zu generieren, sehr kurzfristig ergeben habe. Bis 19. März müsse der Antrag bei der Bezirksregierung Münster vorliegen, erläuterte der Bürgermeister. Bis spätestens 30. Juni habe der erste Spatenstich zu erfolgen. Die kurzfristige Antragstellung sei überhaupt nur möglich, weil die Gemeinde über eine „Schubladenplanung“ für die Erweiterung verfüge. „Wir glauben, dass es sich um eine sinnvolle Maßnahme handelt“, begründete Täger den eiligen Verwaltungsvorschlag.

Mit gemischten Gefühlen sieht Annette Stähler die Ratsentscheidung: „Selbstverständlich freuen wir uns über zusätzliche Quadratmeter an unsere Schule“, sagte sie auf WN-Anfrage. „Aber die grundsätzlichen Probleme in Hinblick auf eigenständige Raumkapazität und Übersichtlichkeit löst das nicht“, so die Rektorin mit Blick auf das in den vergangenen Jahrzehnten stückweise erweiterte Gebäude und die tatsächlich notwendigen konzeptionellen Veränderungen an ihrer Grundschule.

Diese Problematik sprachen auch mehrere Kommunalpolitiker während der Ratssitzung an. „Es fehlen Differenzierungsräume“, erkannte Alois Brinkkötter (Grüne) zweifelsfrei an. Die Reihenfolge des Vorgehens sei allerdings fraglich. Besser sei es, zunächst ein Gesamtkonzept zu entwickeln und dann erst entsprechende bauliche Maßnahmen vorzunehmen. Ebenfalls mit Blick auf die pädagogische Konzeption mahnte Günter Mondwurf (CDU) an, die Verwaltung müsse im Zuge der Erweiterung „eng mit der Schulleitung und der OGS zusammenarbeiten“. Der Bürgermeister beschwichtigte diese Bedenken: „Man muss keine Angst haben, dass es sich um eine Fehlinvestition handelt. Es ist eine Schubladenplanung, durch die wir uns nichts verbauen“, betonte er. Die Erweiterung ersetzte auch nicht eine bereits geplante Machbarkeitsstudie zur Optimierung der Marienschule.

In den Sommerferien sollen unter anderem die lautstarken Durchbrucharbeiten erfolgen. Alles Weitere ist im laufenden Schulbetrieb vorgesehen.