Weite Grünflächen, knorrige Bäume, Teiche und die Fließgewässer Stever, Dümmer und Wortbach: Sendens Bürgerpark lädt auf attraktive Weise zum Flanieren und Verweilen ein. In diesem Ambiente soll in absehbarer Zeit ein „generationsübergreifender Treffpunkt“ eingerichtete werden. Für die Planung sollen 25 000 Euro im Haushalt 2021 und weitere 40 000 Euro im Etat des Jahres 2022 eingestellt werden. Das hat der „Stadtentwicklungsausschuss“ am Donnerstagabend auf Antrag der FDP , unterstützt von Grünen , SPD und UWG, entschieden. Aus organisatorischen und finanziellen Erwägungen wollte die CDU eine Rückstellung des Antrags und stimmte dagegen.

Der Entwurf der FDP setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:

„Abenteuer Kinderspielplatz XXL“ mit Freizeit-Sportanlage als integrierendem Treffpunkt für Jung und Alt.

Bereich für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich „in der Kunst der effektiven Fortbewegung aus eigener Kraft“ üben können.

Outdoor-Sportgeräte, die speziell auf die Aktivitäten älterer Menschen ausgerichtet sind.

„Es geht uns darum, heute eine politische Grundsatzentscheidung zu treffen, damit die Initiative nicht verloren geht“, begründete An­dreas Becker (FDP) die Einbringung des Antrags. Darüber hinaus sei zu überlegen, auch für Ottmarsbocholt (Auf der Horst) und Bösensell (Skateranlage) „Ableger“ zu schaffen.

Mit Blick auf die starke Belastung der Bauverwaltung (WN berichteten) sowie die durch Corona angespannte Haushaltslage plädierten Günter Mondwurf und Ulrike Schulze Tomberge (beide CDU) dafür, den Antrag zurückzustellen. Sebastian Täger begrüßte das Projekt als „vernünftigen Ansatz“, um gleichzeitig ein Angebot für Senioren und Familien zu schaffen. „Wir haben in diesem Jahr allerdings schon eine Liste mit 30 Anträgen vorliegen“, sagte der Bürgermeister. Es sei notwendig, die Maßnahmen in einer Liste zu priorisieren.

Die starke Auslastung der Gemeindeverwaltung sei bekannt, räumte Achim Peltzer (SPD) ein. „Aber es kann nicht sein, dass wir ortseigene Angelegenheiten hinten anstellen, weil Land und Bund Gelder anbieten für Projekte, die dann schnell umgesetzt werden müssen.“ Es sei beispielsweise fraglich, ob der Radweg zwischen Bösensell und Albachten vorrangig gebaut werden müsse, „nur weil der Landesbetrieb gerade Geld hat“. Mit dem Treffpunkt möge ein politisches Zeichen gesetzt werden. Wenn das Personal im Rathaus zu knapp sei, müsse man über Verstärkung nachdenken, so Achim Peltzer. „Wenn Fördermittel mit unseren Zielen übereinstimmen, ist es nicht intelligent, sie abzulehnen“, hielt Sascha Weppelmann dem Statement entgegen.

Philipp Scholz (Grüne) schlug vor, die vom Bürgermeister angekündigte Aufstellung der laufenden Anträge abzuwarten und das Projekt „Treffpunkt Bürgerpark“ an entsprechender Stelle in die zu erstellende Prioritätenliste einzuordnen.