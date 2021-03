Ein Brandsachverständiger soll Klarheit bringen. Die Kripo, deren Fachleute erste Ermittlungen durchgeführt haben, entschieden, einen externen Experten einzuschalten. Der Gutachter werde wahrscheinlich am Mittwoch (3. März) die Räume in Augenschein nehmen und danach eine Stellungnahme zur Brandursache abgeben, erklärt die Pressestelle der Kreispolizei Coesfeld das weitere Vorgehen nach dem Wohnungsbrand an der Schulze-Bremer-Straße vom Montag (die WN berichteten online und in einem Teil ihrer Ausgabe).