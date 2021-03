Sendener Schulen mit weiteren 479 iPads ausgestattet

Daniel Mört ist Leiter der IT-Abteilung der Gemeinde Senden. Er hat gemeinsam mit seinem IT-Kollegen Fabian Lückener innerhalb weniger Arbeitstage dafür gesorgt, dass nun weitere 479 Geräte an die Schulen in Senden ausgeliefert werden konnten.

„Wir haben 192 iPads für Lehrerinnen und Lehrer sowie 287 für Schülerinnen und Schüler eingerichtet“, erläutert Mört die Details. „Die Geräte konnten mit Hilfe von Fördergeldern aus dem Digital-Pakt Schule (Sofortausstattungsprogramm) finanziert werden. Sie werden vorrangig als Leihgeräte ausgegeben, um das Distanzlernen auch für die Kinder und Jugendlichen aber auch die Lehrkräfte zu ermöglichen, die nicht über die notwendige technische Ausstattung verfügten“, so der IT-Fachmann in der Pressemitteilung weiter.

Eine entsprechende Abfrage zur Ermittlung des Bedarfs war im November 2020 seitens der Schulen durchgeführt worden. Die Auslieferung der Hardware an die Gemeindeverwaltung erfolgte aufgrund langer Lieferfristen allerdings erst Ende Februar.

Die neuen Tablets vervollständigen den bisherigen Bestand. Bereits 2018 konnten erste Tablet-Klassensätze angeschafft werden. Seitdem arbeitet die Gemeinde gemeinsam mit den Schulen an der weiteren Verbesserung der Ausstattung. Insgesamt haben Mört und Lückener nun insgesamt 1036 Geräte konfiguriert und ausgeliefert.

Fördertöpfe und ein „Batzen“ aus dem Gemeindesäckel

Das Gesamtkonzept für die Digitalisierung der Sendener Schulen ist im 129 Seiten starken „Medienentwicklungsplan“ dargelegt. Für einen Zeitraum von fünf Schuljahren legt er fest, welche Maßnahmen konkret durchgeführt werden sollen. Dabei ist das übergeordnete Ziel, die Medien- und IT-Ausstattung sowie die Vernetzung der Gebäude an den Stand der Technik anzupassen. So sollen Schulen in der Lage sein, nötiges Computerwissen und Medienkompetenz zu vermitteln.

Die beiden nächsten Meilensteine sind die flächendeckende Verfügbarkeit von WLAN auch an den Grund-schulen und die weitere Ausstattung mit Tablets und anderen Endgeräten. Um diese Ziele zu erreichen, investiert die Gemeinde deutlich: 1,6 Millionen Euro werden in den etwa vier Jahren für die IT-Ausstattung, Einrichtung und Betreuung der Geräte ausgegeben.

Um den pädagogischen Einsatz von mobilen Endgeräten im Unterricht und die Einführung von Tablet-Klassen zu ermöglichen, wurde mit Unterstützung des Unternehmens Cisco schon 2018 ein flächendeckendes WLAN-Netz am Gymnasium und nach erfolgter Grundverkabelung an der Realschule aufgebaut. Mittlerweile steht an allen weiterführenden Schulen im Sendener Schulpark ein Schul-WLAN zu Verfügung, betont die Gemeinde in ihrer Mitteilung. An den Grundschulen wird dies unter anderem mit den Förderungen durch den Digital-Pakt Schulen vorangetrieben und soll bis Schuljahresende 2022 abgeschlossen sein. Alle sieben Schulen verfügen schon über eine leistungsfähige Gigabit -Glasfaseranbindung.