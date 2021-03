Auf den Tag genau ein Jahr ist es heute (4. März) her, dass bei einer Person aus dem Kreis Coesfeld eine Covid-19-Infektion festgestellt wurde. Es handelt sich um einen Ottmarsbocholter, der sich seinerzeit wegen einer Fußoperation im Clemenshospital in Münster befand. Sofort wurde der damals 49-Jährige gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in häusliche Quarantäne geschickt. Parallel dazu wurde Dr. Ewald Hibbe, Hausarzt des Ottmarsbocholters, alarmiert. Innerhalb kürzester Zeit erfassten er und sein Team 45 Personen im familiären und beruflichen Umfeld sowie im Freundeskreis des Erstinfizierten. Am 5. März waren 14 Infektionen belegt.