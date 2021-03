„Wir dürfen Hoffnung haben“

28 Jahre lang hat sich Günter Melchers engagiert um die Kulturarbeit in der Gemeinde Senden gekümmert. Nach einer so langen arbeitsreichen Zeit hätte er sich im Frühjahr 2020 den Eintritt in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit doch etwas anderes vorgestellt: Corona machte nicht nur einen Strich durch das soeben aufgestellte Jahres-Kulturprogramm, sondern blockierte auch so manchen Plan für die soeben erlangte Freizeit. In seiner „Sendener Mut-mach-Geschichte“ schildert der 65-Jährige, was ihm seit Beginn der Corona-Pandemie Kraft und Rückhalt gibt:

„Ganz klar: Wir alle leiden unter den weitreichenden Folgen der Corona-Pandemie. Als Gesellschaft insgesamt ebenso wie bei den kleinen Dingen des privaten Alltags. In den Nachrichtensendungen und den Politmagazinen der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sieht man die immer gleichen Gesichter bei den immer gleichen Diskussionen. Und irgendwie stellt sich das Gefühl ein, es geht alles viel zu langsam und zieht sich gleichzeitig schon viel zu lange – auch, wenn eigentlich jeder weiß, dass man daran nichts ändern kann.

Auch mir fehlt vieles von dem, was das Leben bislang immer lebenswert gemacht hat: Ich bedauere, meine Doko-Jungs nicht mehr 14-tägig treffen zu können oder auch, dass das wöchentliche Fußballspielen mit anderen und sonstige soziale Kontakte ausbleiben müssen. Und nicht zuletzt fehlen mir selbstverständlich die Kulturveranstaltungen, der Besuch von Sportveranstaltungen und das Einkehren mit meiner Frau und/oder Freunden in verschiedene Lokalitäten. Auch der Urlaub fehlt mir – vor allem jetzt, wo das in der Ruhephase meiner Altersteilzeit uneingeschränkt möglich wäre.

Doch trotz Corona ist mittels Skype und anderer Technik das Kontakthalten weltweit möglich. Und wir können uns in direktem Umfeld weiterhin frei bewegen und uns mit allem wirklich Notwendigen versorgen.

Positiv für mich persönlich war und ist der noch intensivere Austausch mit unseren drei- und fünfjährigen Enkelkindern, die ein bis zwei Tage pro Woche bei uns sind. Beide Seiten genießen das sehr. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass viele Leute bewusster leben und außerhalb des Berufs weniger Hektik herrscht. Somit entsteht mehr Zeit für Dinge, die sonst auf der Strecke bleiben. Positiv sehe ich auch die Einflüsse auf unsere Umwelt: Durch weniger Reisen vornehmlich mit dem Flugzeug, dem Auto und den Ozeanriesen haben sich die Belastungen verringert.

Wofür ich allerdings kein Verständnis habe, ist das stetige Geschimpfe bezüglich der eingeschlagenen Maßnahmen. Ich denke, dass wir aufgrund der Vorkehrungen und durch den besonderen Einsatz vieler Menschen, vornehmlich aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, recht gut durch die Pandemie gekommen sind – und wir dürfen Dank der begonnenen Impfungen und rückläufigen Inzidenzwerte Hoffnung haben.

Mit welchem Recht beschweren wir uns also über die (noch) nicht ausreichende Menge an Impfstoffen oder kritisieren die zu großen Einschränkungen? Im Vergleich zu dieser Haltung denke ich an die Menschen, vornehmlich in den armen Ländern, die kaum Impfstoffe abbekommen, mit viel weniger bis gar keiner staatlicher Unterstützung leben müssen oder sich im Krieg oder auf der Flucht befinden. Im Vergleich zu ihnen geht es mir und den meisten von uns gut. Unser Staat sollte jedenfalls alle, die unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leiden, gleich gut unterstützen. Ebenso, wie viele andere bin auch ich gerne bereit, meinen Beitrag dazu zu leisten.“