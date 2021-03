Seit etlichen Wochen scheint das „Alte Zollhaus“ im Dornröschenschlaf versunken zu sein. Doch der Eindruck trügt: Die Sanierungsarbeiten haben sich lediglich von außen in das Innere des historischen Gebäudes verlagert. So wurden beispielsweise im Dachgeschoss Trockenbauwände und neue Decken eingezogen. Die Mauern im Erdgeschoss sind mittlerweile auf traditionelle Weise glatt mit Lehm verkleidet worden. Ein historisches Herdfeuer ist neu aufgemauert worden. Auch die Elektro- und Sanitärarbeiten schreiten voran. Viele Arbeiten seien in den vergangenen Wochen „parallel gelaufen“, berichtet Architektin Claudia Grave, die das Projekt „Bürgerhaus – Altes Zollhaus“ bei der Gemeinde federführend betreut. Während die Lehmbauer die Oberflächen im Archiv, im Gruppenraum und auf den Fluren bearbeiteten, wurde die Heizungsanlage installiert.