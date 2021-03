Architektur kommt auf Prüfstand

Eine Frage des subjektiven Geschmacks – oder der objektiven Qualität? Bei architektonischen und städtebaulichen Fragen können die Auffassungen weit auseinander gehen. Die Gemeinde Senden lässt sich künftig von Experten beraten, wenn es um hervorgehobene Projekte geht. Im Bau- und Planungsausschuss des Rates wurde am Dienstag entschieden, einen Gestaltungsbeirat einzurichten. Das Votum fiel einstimmig – aber mit unterschiedlich ausgeprägtem Enthusiasmus für ein weiteres Gremium.

Mit dem Vorstoß des „Bündnisses für Senden“ gehe ein „langgehegter Wunsch“ in Erfüllung, betonte Philipp Scholz ( Grüne ). Seine Fraktion sowie die FDP hatten in der Vergangenheit mehrfach auf die Einrichtung eines solchen Beirats gepocht. Sein Ziel: „Das Stadtbild gestalterisch zu verbessern, die architektonische und städtebauliche Qualität zu sichern und fortzuschreiben sowie Fehlentwicklungen in Architektur, Städtebau und Freiraumplanung vermeiden“, wie es im Antrag des Bündnisses aus Grünen, SPD, UWG und FDP heißt.

Die CDU äußerte grundsätzliche Zustimmung: „Wir können da mitgehen“, sagte Dr. Christian Vogdt . Aber es müsse um „exponierte und sensible“ Standorte gehen. Vogdt warnte vor einem „Bürokratiemonster“, das Arbeit der Verwaltung bindet und womöglich Investoren abschrecke.

Heutzutage ein Fall für einen Gestaltungsbeirat: Die Biete im Jahr 1976, damals galt der Komplex architektonisch als letzter Schrei. Foto: WN Fotokiste

Dass der Beirat – die Entscheidungskompetenz bleibt bei der Politik – nur bei Vorhaben eingeschaltet werden soll, die eine stadtbildprägend Wirkung haben, stellte Scholz mit Blick auf die Formulierungen im Antrag klar.

Andreas Becker (FDP), selbst Architekt, brachte es auf den Punkt: Einen Gestaltungsbeirat zu nutzen, sei „keine Schande, sondern eine Chance“.

Bürgermeister Sebastian Täger zeigte sich aufgeschlossen. Kommunen wie Lüdinghausen oder Olfen hätten „gute Erfahrungen“ mit einem Gestaltungsbeirat gemacht. Dieser könne als Instrument helfen, sollte aber „maßvoll“ eingesetzt werden. Täger räumte auch ein, dass politische Gremien die professionelle Perspektive einbeziehen sollten (wie auch bei Investorenwettbewerben geschehen). Er habe sich manche Entscheidung anders gewünscht, gestand der Rathauschef.