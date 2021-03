Allein mit dem Baugebiet Huxburg wächst Senden um fast 20 Hektar und bis zu 600 Wohneinheiten. Was den Siedlungsraum betrifft, ist damit aber noch lange nicht Schluss. Land NRW und Bezirksregierung wollen inzwischen mehr Freiheit oder zumindest Flexibilität gegenüber den Wünschen der Kommunen walten lassen. Das Verfahren verläuft in etwa so: Die Gemeinden melden in einem Radius um die bestehende Bebauung ihre Wünsche an. Was aber tatsächlich eine Potenzialfläche für weitere Baugebiete wird, ergibt sich erst, wenn Filter wie Immissionsschutz (von Gewerbe oder Landwirtschaft) oder Vorgaben des Umwelt- und Artenschutzes angewendet worden sind. Weshalb Klaus Stephan, Beigeordneter und Leiter des Ressorts Planen, Bauen, Umwelt auf WN-Anfrage von „Suchräumen“ spricht.