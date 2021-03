Mit dem Baumkauf zugleich auch eine Aufforstung unterstützen – dieser Gedanke stand hinter der Initiative des gemeinnützigen Vereins „Women for Justice“, eine Partnerorganisation der Sendener „Aktion Hoffnungsschimmer“. Die Hilfe zielt auf die Sindjar-Region, das Kerngebiet der Eziden im Nordirak. Matthias und Verena Halsbenning haben beim Weihnachtsbaumverkauf auf ihrem Biohof die Spendendose aufgestellt. Der Erlös wurde jetzt an Alfred Holz , Vorsitzender von „Aktion Hoffnungsschimmer“ übergeben.

251 Euro waren beim Tannenbaumverkauf in der Box gelandet. Viele Hofbesucher seien interessiert und aufgeschlossen für das „Women-for-Justice“-Projekt gewesen. Ein Verein, dessen Vorläuferorganisation 2018 gemeinsam mit „Hoffnungsschimmer“ Opfer von IS-Terror in die St. Laurentius-Kirche eingeladen hatte, die über das „Weiterleben nach dem Überleben“ sprachen.

Familie Halsbenning hat den von ihren Kunden erbrachten Betrag noch um 200 Euro aufgerundet und um weitere 100 Euro ergänzt, die Matthias Halsbennig an Trinkgeld bekommen hat, als er beim Wintereinbruch mit dem Traktor Wohnstraßen geräumt hatte.

Alfred Holz dankte im Namen des Vereins „Women for Justice“, der eng mit der „Aktion Hoffnungsschimmer“ kooperiert, für die Spende.

550 Euro fließen in ein Projekt, das sich in mehrere Bereiche auffächert: In einem ersten Schritt sollen Eichen, danach Obstbäume gepflanzt werden. Die einstmals reiche, inzwischen karge Landschaft bietet damit Lebensraum und Grundlage sowohl für den Lebensunterhalt wie auch für die Naherholung. Die 100 beteiligten Frauen, die forstwirtschaftlich Grundkenntnisse vermittelt bekommen, finden eine weitere sinnvolle Beschäftigung und leisten zudem einen Beitrag gegen den Klimawandel.

Während der erste Teil des Projektes, das 2000 robuste und symbolträchtige Eichen hervorbringen soll, bereits abgeschlossen ist, sollen jetzt Obstbaum-Setzlinge in die Erde gelangen – und die Aktion von „Women for Justice“ somit in mehrfacher Hinsicht Früchte tragen.

Spenden sind weiterhin willkommen. „Women for Justice“, Verwendungszweck: „1tree4Sinjar“, IBAN: DE18 2505 0180 0910 4550 66; BIC: SPKHDE2HXXX (Sparkasse Hannover).