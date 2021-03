Das Ergebnis kann sich sehen lassen: In der Kategorie der deutschen Städte und Gemeinden zwischen 20 000 und 50 000 Einwohnern liegt Senden beim aktuellen und soeben veröffentlichten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC ) in der Spitzengruppe. Die Stevergemeinde belegt unter den 415 bewerteten Kommunen den 14. Platz, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

„Das zeigt, dass wir in Sachen Fahrradfreundlichkeit insgesamt im Vergleich zu vielen anderen Orten bereits sehr gut aufgestellt sind“, freut sich Bürgermeister Sebastian Täger über das Umfrageergebnis, heißt es weiter.

Im Detail noch Verbesserungspotenzial

Allerdings deutet die Durchschnittsnote von 3,23 darauf hin, dass es im Detail durchaus noch Verbesserungspotenzial gibt. So beurteilten die Umfrageteilnehmer in Senden die Ampelschaltungen für Radfahrer, die Breite der Radwege, die Fahrradmitnahme im Öffentlichen Personennahverkehr sowie die Falschparkkontrolle auf Radwegen besonders negativ.

Herausragend mit einer Note von 1,9 wurde dagegen die Erreichbarkeit des Stadtzentrums mit dem Rad beurteilt. Gute Noten gab es auch insgesamt für ein zügiges Radfahren in Senden, die Radwegeinfrastruktur und die Tatsache, dass Radfahren gleichermaßen bei Jung und Alt beliebt und ein großes Thema ist.

„Wir werden uns die Ergebnisse natürlich im Detail genau anschauen und mögliche Maßnahmen daraus ableiten“, betont der Bürgermeister. Gemeinsam mit den politischen Parteien und der ADFC-Ortsgruppe Senden gelte es dann, sich in Sachen Radverkehr noch weiter zu verbessern.

Radverkehrskonzept wird erstellt

So wird jetzt auch ein Radverkehrskonzept für Senden erstellt. Außerdem arbeitet der Kreis Coesfeld ebenfalls an einem Konzept sowie die Stadtregion Münster, zu der auch Senden zählt, an neuen Velorouten. Schließlich sei, so Sebastian Täger, eine weitere Steigerung des Radverkehrs in Senden ein sehr wichtiger Beitrag zu mehr Klimaschutz, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Senden.