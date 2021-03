Gewässer-Wissen auftanken

Der Startschuss fiel am 17. Juli 2017. Dann wurden in zweieinhalb Jahren zig Tausend Kubikmeter Erde bewegt und diverse Querbauwerke im Flusslauf entfernt, um Stever und Dümmer ökologisch aufzuwerten und den Hochwasserschutz zu verbessern. Doch erst jetzt, nach vollendeter Arbeit, hat das Großprojekt „Lebendige Stever“ sein letztes i-Tüpfelchen in Form von vier Mitmach-Stationen erhalten. Sie befinden sich gegenüber der Marienkapelle am Schloss, im Königspark und auf dem neuen Aufenthaltsbereich an der Stever im Bereich der Friedenskirche. Insbesondere Kinder können dort Wissen über das Leben in und an heimischen Gewässern auftanken.

Gewässerökologie wird erklärt

„An den Stationen erklären wir, was sich an Stever und Dümmer getan hat und welchen ökologischen Sinn die Maßnahmen machen“, erläutert Catharina Kähler vom Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld. „Die Stationen öffnen den Blick für das, was sich in ihrem Bereich an der Stever befindet. Sonst fährt man dort einfach nur vorbei“, ergänzt ihre Kollegin, die Umweltpädagogin Sandra Dirks . Ein Besuch der vier anschaulich gestalteten Haltepunkten biete sich besonders für Familien, aber auch für alle anderen Interessierten an. „Die Tour ist auch gut nutzbar für Schulklassen. Denn sie können die gesamte Gewässerökologie mit Experimentierfreude erleben“, hebt Sandra Dirks hervor.

So ist am Stever-Aufenthaltsbereich an der Friedenskirche ein „Tümpeltisch“ installiert worden, der ins Thema „Leben in der Stever“ einführt. Dort können Kleinstlebewesen gekeschert und beobachtet werden. Ein Schlüssel für den Tisch ist nach vorheriger Anmeldung in der Tourist-Info bei Martina Venschott, 0 25 97/ 69 97 99, erhältlich.

Überschwemmungsbereich schafft neuen Lebensraum

An der Einmündung des Wortbaches in die Stever informiert die nächste Station über das Leben an dem gegenüberliegenden Steilufer. Rund 200 Meter weiter, ebenfalls direkt am Stever-Ufer gelegen, beschäftigt sich die nächste Station in Form eines „Mitmach-Regenkasten“ mit der Überschwemmungsfläche zwischen Stever und Dümmer. Denn dieser Bereich, der im Rahmen des Projektes „Lebendige Stever“ entstanden ist, bietet als Feuchtwiese bestimmten Tier- und Pflanzenarten einen neuen Lebensraum. Bei der Mitmach-Wasserbahn an der Marienkapelle dreht sich der Lerneffekt um die Durchlässigkeit und den natürlichen Verlauf. Beides ist an der Stever durch die Entfernung von Querbauwerken sowie durch die Ausweitung der Uferbereiche entstanden.

Aktuell ist die Vier-Stationen-Tour allerdings nicht ganz komplett. „Erst wenn die Frostperiode ganz vorbei ist, können wir zwei Stationen mit Pumpen bestücken“, berichtet Erwin Oberhaus, der im Sendener Bauamt bei der Umsetzung des Projektes „Lebendige Stever“ Regie geführt hat.