Die Gemeinde Senden facht das Thema Windkraft wieder an – bei dem sich längere Zeit kein Lüftchen zu regen schien. Jetzt hat sich die Verwaltung, in aktueller Rückkopplung mit der Kommunalpolitik, einen neuen Zeitplan gesetzt. Was mit einer Kurskorrektur verbunden ist. Das Szenario aus 2019, in dem Vorrangzonen für mögliche Anlagen ausgewiesen wurden, wird nicht weiterverfolgt, sondern „angepasst“, wie es im Rathaus hieß. Bis Ende April soll der Entwurf in Politik und Öffentlichkeit vorgestellt werden, steckt Beigeordneter Klaus Stephan den Zeitrahmen ab. Ziel ist für die Gemeinde Senden, dass sie Ende September über einen genehmigungsfähigen Flächennutzungsplan (FNP) verfügt, der Areale für Windkraftanlagen ausweist.