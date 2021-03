Flagge schon wieder verschwunden

Die Pfarrgemeinde St. Laurentius hat ein Zeichen gesetzt – ein buntes und ein sichtbares: Mit einer Regenbogenflagge, die am Donnerstag von Pfarrer Klemens Schneider vorgestellt wurde, beziehen er persönlich und die Sendener Kirchengemeinde mit allen Ortsteilen eine klare Position: Sie lautet „alle Menschen gleich wertschätzen – unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung“. Die Flagge ist als Reaktion auf eine Stellungnahme der vatikanischen Glaubenskongregation zu verstehen, wonach homosexuelle Paare nicht gesegnet werden dürfen. Das symbolische Statement der Solidarität mit schwulen, lesbischen, bisexuellen und transsexuellen Menschen ist aber schon wieder von den Mauern der Pfarrkirche verschwunden.

Seelsorge-Team reagiert mit „großem Unverständnis“

Am Samstagmorgen hatte Pfarrer Klemens Schneider seine Kollegen im Seelsorge-Team darüber informiert, dass die Regenbogen-Fahne heruntergerissen und beschädigt worden sei. Im Team ist dieser Akt des Vandalismus mit „großem Unverständnis aufgenommen worden“, heißt es in einer Stellungnahme auf Anfrage der WN . Dass die Fahne einfach vom Wind weggeweht worden sein könnte, „können wir eindeutig ausschließen“, betont die Kirchengemeinde. Denn der Stoff sei mit sechs Metallösen fest in der Kirchenfassade verankert gewesen, die Ösen gewaltsam rausgerissen worden.

Die Regenbogen-Flagge, die an der St. Laurentius-Kirche befestigt worden war, ist nach wenigen Tagen schon wieder verschwunden. Foto: di

Wobei blinde Zerstörungswut noch die mildere Deutung des Flaggen-Frevels sei. Denn: „Sollte es sich nicht um Vandalismus handeln, sondern sich gezielt gegen unsere Aktion wenden, ist es noch trauriger“, heißt es in einer ersten Stellungnahme aus dem Seelsorge-Team. Denn dann offenbare sich, dass ein wertschätzender, liebender und respektvoller Umgang mit Menschen, die in einer anderen Lebensform und Partnerschaft leben, nicht erwünscht ist, dass beispielsweise schwule und lesbische Menschen nicht willkommen sind.

Bloßer Vandalismus oder Angriff auf die symbolische Botschaft

Sollte also die Flagge wegen ihrer inhaltlichen Botschaft attackiert worden sein, zeige dies, „dass offensichtlich homophobe Mitmenschen nicht den Mut zum Dialog haben“, wie Pastoralreferentin Rosalia Rodrigues betont.

Mit der Flagge hatte die Pfarrgemeinde gezeigt, dass sie strikte Anweisung aus Rom nicht nur nicht akzeptiert, sondern erkennbar dagegen protestiert – wie viele andere Pfarren im Münsterland und ganz Deutschland auch. „In unserer Kirchengemeinde werden auch gleichgeschlechtliche Paare gesegnet. Das gilt schon seit Jahren. Mit der Fahne wollen wir unserer Haltung Ausdruck verleihen, dass wir alle Menschen gleich wertschätzen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung“, betonte Pfarrer Klemens Schneider am Donnerstag gegenüber der WN-Lokalredaktion.

Pfarrer erhält für Haltung viel Unterstützung

Diese Haltung hat ihm und dem ganzen Pfarr-Team eine enorme Zustimmung und Unterstützung verschafft. Bis Sonntagmorgen waren 300 Likes und unzählige Kommentare auf zwei Posts zu der symbolträchtigen Initiative von St. Laurentius in der größten Sendener Facebook-Gruppe zu verzeichnen. Darunter auch von Bürgermeister Sebastian Täger und aus dem Kreis der Kommunalpolitiker.

„ Ich bin stolz, Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich bin stolz, Teil dieser Gemeinde zu sein. “ Haltung von Pfarrer Schneider wird in Sozialen Medien unterstützt

Was bei den Reaktion in sozialen Netzwerken auffällt, ist, dass auch Menschen, die der Kirche zuletzt reservierter gegenüberstanden, ihren Respekt, ja oftmals Begeisterung für die Aktion bekundet haben. Deutliches und typisches Beispiel: „Ich bin stolz, Teil dieser Gemeinde zu sein! Danke für Ihr Zeichen, Herr Schneider!“, heißt es in einem Kommentar in der „Du bist Sendener, wenn“-Gruppe, in der bisher noch kaum ein Thema eine ähnlich hohe Anzahl von Reaktionen ausgelöst hat. Dieselbe Frau schreibt aber auch, dass sie es traurig findet, dass es heutzutage Mut verlangt für christliche Werte einzustehen.

Am Mut, weiterhin klar Position zu beziehen, soll es der Pfarrgemeinde St. Laurentius nicht fehlen: Sie kündigte bereits an, erneut eine Flagge an dem Gotteshaus aufzuhängen. Nur diesmal wahrscheinlich höher. Damit wäre der Regenbogen schwerer anzugreifen – und noch besser zu erkennen.