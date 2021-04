Ein Treffen der Auto-Tuning-Szene rief am Samstag die Polizei auf den Plan. Bei ihr war gegen 22.20 Uhr der Hinweis eingegangen, dass sich eine Vielzahl „aufgemotzter“ Fahrzeuge auf einem Parkplatz der Möbelhäuser gruppiert habe. Die Beamten rückten zur Kontrolle aus, stellten aber an den 27 Wagen keine Verstöße fest. Auch Coronaschutz-Auflagen wie das Abstandhalten seien beachtet worden, fasst die Polizei auf WN-Anfrage den Einsatz zusammen. Es sei nicht verboten, sich mit Sportwagen auf einem Parkplatz zu treffen, solange die Veränderungen an den Wagen oder das Verhalten der Fahrer nicht zu beanstanden seien, so die Leitstelle weiter. Dort betonte der Dienstgruppenleiter zugleich auch, dass die Polizei interessiert sei, Entwicklungen in dieser Community im Blick zu behalten. „Wir beobachten das, weil wir hier keine Heizer-Szene haben wollen“, unterstrich die Polizei gegenüber der WN-Lokalredaktion.